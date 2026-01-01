S.A. 21:59 Omaggio a Chet Baker a Cagliari e Sassari Sotto i riflettori dei due celebri jazz club isolani, Jazzino e Vecchio Mulino, va in scena “Omaggio a Chet Baker” eseguito dal trio composto da Bebo Ferra alla chitarra; Salvatore Maiore al contrabbasso e Luca Aquino alla tromba



CAGLIARI - Da nove anni, Jazz Club Network mira a favorire la circolazione di musicisti, idee e linguaggi, contribuendo alla diffusione di una proposta musicale di alta qualità, accessibile ma mai omologata. Giovedì 23 aprile, l’alchimia si ripete con un’inaugurazione in grande stile al Jazzino di Cagliari (ore 21.45, apertura porte ore 20) e replica venerdì 24 aprile, ore 20.30, al Vecchio Mulino di Sassari. Sotto i riflettori dei due celebri jazz club isolani va in scena “Omaggio a Chet Baker” eseguito dal trio composto da Bebo Ferra alla chitarra; Salvatore Maiore al contrabbasso e Luca Aquino alla tromba. Non una semplice celebrazione, ma una ricerca profonda sull'essenzialità del fraseggio e sul controllo timbrico, elementi che hanno reso iconico il celebre trombettista americano.



Il progetto nasce da tre musicisti di rilievo nel panorama jazz europeo con l’intento di esplorare l’eredità stilistica di Chet Baker. Un live in cui l’assenza di percussioni enfatizza la gestione degli spazi e la precisione ritmica, dove ogni strumento alterna funzioni melodiche e di accompagnamento. La scaletta rilegge standard significativi e brani originali che ricalcano l’estetica di Baker attraverso diverse fasi della sua carriera. La performance unisce la tradizione del cool jazz a una ricerca sonora contemporanea, offrendo un linguaggio attuale e rigoroso.



Nato dalla visione sinergica tra il CeDAC e il Jazzino di Cagliari con l’obiettivo di restituire centralità ai jazz club quali presidi culturali d’eccellenza, capaci di connettere la scena locale coi circuiti internazionali della musica jazz, Jazz Club Network anche quest’anno diviene spazio vivo di produzione, ricerca e sperimentazione artistica. Spazi in cui varie comunità si incontrano e condividono esperienze autentiche, rafforzando il senso di appartenenza e apertura culturale. La nona edizione del cartellone è sostenuta dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sarda, dal Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna.



Nella foto: Luca Acquino