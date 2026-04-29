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Cor 11:30
Riapre la Grotta Verde ad Alghero
Il Parco Regionale di Porto Conte celebra una straordinaria partecipazione di pubblico in occasione della riapertura della Grotta Verde nel weekend del 1° maggio, confermando il forte richiamo del territorio e dei suoi attrattori naturali
Riapre la Grotta Verde ad Alghero

ALGHERO - Il Parco Naturale Regionale di Porto Conte si conferma cuore pulsante di esperienze autentiche e destinazione sempre più attrattiva per chi sceglie di vivere la natura in tutte le sue sfumature: la riapertura della Grotta Verde nel weekend del 1° maggio ha regalato una giornata intensa, partecipata e ricca di emozioni, con circa 850 visitatori che hanno animato i diversi siti dell’Ecomuseo, riscoprendo il valore profondo di un territorio capace di raccontare storia, paesaggio e identità. Protagonista assoluta la Grotta Verde, tornata ad accogliere il pubblico proprio il 1° maggio e subito presa d’assalto dai visitatori affascinati dalla sua atmosfera unica e dalla forza evocativa di uno dei luoghi più iconici dell’area.

Numeri importanti anche per il museo a cielo aperto di Punta Giglio, dove il paesaggio si fonde con la memoria storica, mentre Casa Gioiosa continua a rappresentare uno spazio vivo e dinamico, particolarmente apprezzato dalle famiglie grazie alla mostra AlgueRex e alle suggestive immagini in diretta dai nidi delle coppie di falco pescatore. Immersione totale nella natura anche per i visitatori che hanno scelto l’area di Prigionette, dove il contatto diretto con l’ambiente restituisce un’esperienza autentica e rigenerante, mentre la Villa Romana di Sant’Imbenia ha offerto uno sguardo prezioso sulle radici più antiche del territorio; positivo anche il riscontro del Museo Antoine De Saint-Exupéry a Porto Conte, che continua ad affascinare con il suo racconto tra letteratura, volo e immaginazione.

Un risultato che conferma la crescente capacità del Parco di attrarre pubblici diversi, valorizzando un’offerta integrata in cui natura, cultura e divulgazione si intrecciano in modo armonico, rafforzando l’identità del territorio e la sua vocazione turistica. Tutti i siti dell’Ecomuseo resteranno aperti al pubblico anche nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio: per tutte le informazioni su orari dei singoli attrattori per il mese di maggio, prenotazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito alghero parks o scaricare l’app dedicata all’Ecomuseo.
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