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S.A. 17:09
Il libro di Federico Palmaroli ad Alghero
Giovedì 30 aprile ad Alghero, si terrà la presentazione del libro “Awangana, cronaca surreale di un mondo reale” di Federico Palmaroli, celebre autore satirico
Il libro di Federico Palmaroli ad Alghero

ALGHERO - Un appuntamento imperdibile per gli amanti della satira e dell’attualità: giovedì 30 aprile alle ore 18, presso il Movida, in via Bastioni Magellano 14-18 ad Alghero, si terrà la presentazione del libro “Awangana, cronaca surreale di un mondo reale” di Federico Palmaroli, celebre autore satirico e ideatore della pagina “Le più belle frasi di Osho”. Tra battute e riflessioni pungenti sulla realtà contemporanea, Palmaroli accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e intelligente dentro le contraddizioni del nostro tempo. A dialogare con l’autore sarà Alessandro Cocco.
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