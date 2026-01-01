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S.A. 16:59
Nemapress alla Fiera del libro San Jordi
La casa editrice algherese sarà presente alla Fiera del libro San Jordi a l’Alguer 2026 con la presentazione di tre suoi titoli in catalogo. Il programma
Nemapress alla Fiera del libro <i>San Jordi</i>

ALGHERO - La Nemapress sarà presente alla Fiera del libro San Jordi a l’Alguer 2026 con la presentazione di tre suoi titoli in catalogo. Il 28 aprile in occasione de Sa die de sa Sardigna, presso la Torre di Sulis si terranno due momenti inseribili nel contesto di una Giornata deleddiana per il centenario del Premio Nobel per la letteratura: alle ore 18,30 la critica letteraria Neria De Giovanni presenterà il suo ultimo libro (il 18° dedicato all’autrice nuorese), Grazia Deledda - Roma è la mia meta (Nemapress Edizioni); a seguire dalle 19,30 l’autrice Monica Tronci Pau parlerà al pubblico presente della sua ultima opera Nell’azzurro delle novelle mie - Grazia Deledda si racconta (Editrice S’Alvure) e dialogherà proprio con Neria De Giovanni autrice della prefazione al libro. Il 29 aprile sempre nella Torre di Sulis alle ore 18,30 lo storico Massimiliano Fois illustrerà il volume di Emilio Salgari La pesca dei tonni (Nemapress Ed.) del quale ha realizzato la curatela; a seguire dalle 19,30 il responsabile della sede di Alghero della Generalitat de Catalunya Gustau Navarro insieme al musicista Antonello Colledanchise presenteranno il volume di Emigdi Subirats i Sebastià “El Trobador - Antonello Colledanchise” (Nemapress).
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