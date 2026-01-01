S.A. 8:33 Dal 13 maggio Danza Sassari Danza Un calendario che, a partire da maggio e per tutti i mesi successivi, fino a dicembre, porterà in città spettacoli, residenze artistiche, prove aperte e occasioni musicali



SASSARI - Dopo la pausa invernale e un periodo di ricostruzione interna, conseguente all’estromissione dai fondi ministeriali dell’anno passato, l’associazione culturale S’ALA, riconosciuto punto di riferimento a Sassari per le nuove tendenze internazionali della danza e delle arti performative, presenta la nuova, ricca programmazione. Un calendario che, a partire da maggio e per tutti i mesi successivi, fino a dicembre, porterà in città spettacoli, residenze artistiche, prove aperte e occasioni musicali. Ritorna Danza Sassari Danza, uno degli eventi più attesi della primavera sassarese, e per la XVII edizione cambia format: da festival concentrato in pochi giorni diventa una vera e propria rassegna, per offrire al pubblico un cartellone ancora più ampio, coinvolgente e articolato nel tempo.



Il primo appuntamento è giovedì 13 maggio, alle 18, negli spazi di Viale s.r.l., al numero 13 di via Roma, con una serata-aperitivo di celebrazione del Premio internazionale per le arti performative “S’Empatia”, intitolato alla memoria di Carlo Solinas, imprenditore sassarese e appassionato mecenate di giovani artist*, oltre che a lungo presidente del Teatro Verdi. Giunto al quarto anno, il premio si propone di trasmettere alle generazioni più giovani un ideale di cultura che è, prima di tutto, volontà di condivisione, impegno sociale e apertura. Proprio per questo, anno dopo anno, S’ALA dedica il premio ad artist*, associazioni, enti capaci di racchiudere e comunicare questi valori umani e sociali.



La serata sarà anche l’occasione per presentare a pubblico, amici e giornalisti il cartellone degli spettacoli. Il primo, il 15 maggio, alle 20:15, a S’ALA – Spazio per artisti*, in via Asproni, 17 è uno studio intitolato “s.n.a.m” di Noemi Piva, autrice, danzatrice e artista visiva con base a Torino, già associata e prodotta da S’ALA nel 2025. s.n.a.m. é una versione ridotta della macro-ricerca per il lavoro Settembre non arriverà mai (UMIDA); il progetto ha come focus centrale lo sviluppo del pensiero narrativo, esplora come la trasmissione di racconti all’interno dei nuclei familiari influenzi la percezione della realtà, le competenze psicosociali e la capacità, da parte di chi li assimila, di generare storie a propria volta.



Nella foto: Noemi Piva