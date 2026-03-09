S.A. 10:47 Il ballo di Cinderella a Sassari e Cagliari Una moderna fiaba sulle punte con l´incantevole “Cinderella” del Balletto del Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Rijeka, con musiche di Sergej Prokof´ev e coreografie di Leo Mujić, in cartellone venerdì 13 marzo alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari e sabato 14 marzo alle 20.30 e domenica 15 marzo alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari per La Grande Danza del CeDAC Sardegna



SASSARI - La poetica storia della fanciulla sfortunata ma dall'animo gentile che riesce a far innamorare un giovane principe, rivive sulla scena in “Cinderella” del Balletto del Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Rijeka, con coreografie di Leo Mujić, sulle note immortali di Sergej Prokof'ev, in cartellone venerdì 13 marzo alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari e sabato 14 marzo alle 20.30 e domenica 15 marzo alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione 2025-2026 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari e del Comune di Sassari e con il contributo della Fondazione di Sardegna.



Una moderna rilettura del capolavoro del compositore russo, creato fra il 1940 e il 1944 per il Teatro Kirov di Leningrado, con libretto di Nikolaj Volkov, ispirato alla fiaba di Charles Perrault: nella versione immaginata da Leo Mujić, in collaborazione con il drammaturgo Bálint Rauscher, la protagonista, Ella, vive felicemente con la madre Cindy e il padre, il Dr. Vanja, in un palazzo dove assiste all'arrivo di una nuova vicina, Milosija, con le sue due figlie Zorica e Dragica accompagnate da un domestico, John, finché una tragedia colpisce la famiglia. Il dolore per la morte improvvisa della madre sconvolge Ella, che si rifugia così in un suo mondo fantastico. La fanciulla sogna che il padre, turbato per la perdita della moglie, diventi sempre più distratto e distante, e infine si faccia irretire da Milosija, al punto da sposarla: nella visione onirica, come una novella Cenerentola, Ella è costretta subire le angherie e la crudeltà della matrigna e delle sorellastre, messa in disparte e costretta a servire e assecondare i capricci della donna e delle figlie, mentre il padre, confuso, le manifesta il suo affetto ma non riesce a contrastare la volontà della seconda moglie.



Un terribile incubo che continua quando un giovane principe organizza un grande ballo con la speranza di trovare tra le invitate colei che diventerà sua sposa: Ella vorrebbe partecipare ma la matrigna distrugge l'abito regalatole del padre e se ne va alla festa con le due sorellastre, non prima di aver assegnato alla figliastra una serie di compiti faticosi e umilianti. La fanciulla, rimasta sola, si lascia andare alla malinconia, ma con l'apparizione di una dama misteriosa, la sua fata madrina, stranamente somigliante alla madre defunta, ritrova il sorriso: la misteriosa benefattrice trasforma i suoi stracci in un elegante vestito da sera e le regala un paio di preziose scarpette di cristallo.

Nel palazzo reale Ella non passa inosservata: il principe colpito dalla sua bellezza e dalla sua grazia se ne innamora e quando l'affascinante sconosciuta fugge, perdendo una scarpina, decide di farla cercare in tutto il reame.



La trama è nota: un messo si reca di casa in casa per far provare alle fanciulle in età da marito la minuscola scarpetta di cristallo, e finalmente, tra lo sdegno e lo scetticismo della matrigna e delle sorellastre, giunge il turno di Ella... che a questo punto, al richiamo del padre Vanja si sveglia e scopre che si è trattato solo di sogno... Ma poi quando si imbatte in John, il domestico della vicina, ecco che da una scatola cade una scarpa, identica a quelle da lei indossate al ballo...Sotto i riflettori i danzatori Yurika Kimura (Ella / Cenerentola), Leonard Cela (John / principe), Marta Kanazir (Cindy / madre e fata madrina), Marta Voinea Čavrak (Zorica / sorellastra), Tea Rušin (Dragica / sorellastra), Ksenija Duran Krutova (Milosija / matrigna), Ali Tabbouch (Dr. Vanja / padre), Isabelle Zabot (Maestro di Cerimonie) e Giovanni Liverani (il Bambino con le arance), insieme all'Ensemble del Balletto del Teatro Nazionale Croato “Ivan pl Zajc”, che schiera Jody Bet, Benjamin Cockwell, Sephora Ferrillo, Sonja Milovanov, Laura Orlić, Giorgio Otranto, Federico Rubisse, Alessia Tacchini e Samuele Taccone – Maîtres de Ballet Paula Rus e Daniele Romeo.