Cor 15:01 Alcol a minori, bar chiuso a Nuoro a Polizia di Stato sospende l’attività di un esercizio al centro della città a causa della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai giovani di età minore ai 18 anni: l´intervento del Questore



NUORO - La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore di Nuoro ha effettuato nei giorni scorsi mirati servizi volti alla prevenzione della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai giovani di età minore ai 18 anni. A seguito di numerosi controlli, il personale della Divisione Amministrativa della Questura di Nuoro ha notificato il provvedimento del Questore di Nuoro di sospensione della licenza per 30 giorni al titolare di un circolo del centro storico di Nuoro.



La misura è stata emessa a seguito di una complessa attività istruttoria svolta sulla base di una serie di accertamenti effettuati presso il locale e nelle immediate vicinanze. Tali approfonditi controlli hanno evidenziato un pericolo per la collettività cittadina, che avrebbe potuto incidere in maniera negativa sull’ordine e la sicurezza pubblica.



Infatti, personale del locale è stato sorpreso in più occasioni a somministrare e vendere bevande alcoliche a clientela minorenne. Nella circostanza, sono stati notificati al titolare dell’esercizio tre verbali di illecito amministrativo, che prevedono il pagamento di sanzioni per un totale di euro 1333,33. La misura adottata dal Questore della Provincia di Nuoro ha natura preventiva e cautelare ed è finalizzata ad interrompere situazioni di rischio ed impedire il protrarsi di condizioni potenzialmente pericolose per la sicurezza urbana.