S.A. 10:00 Aggredito cliente straniero: chiuso circolo a Sassari Lo scorso 7 novembre è avvenuta all´interno del locale un’aggressione ai danni di un cittadino straniero. Disposta la chiusura immediata del circolo in Piazza Matteotti per 15 giorni



SASSARI - La Questura di Sassari ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di un circolo privato situato in Piazza Mazzotti. «Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dell’art. 9 della legge n. 287/1991 e dell’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990, trae origine dalle gravi criticità in materia di ordine e sicurezza pubblica rilevate negli ultimi giorni all’interno e nelle immediate pertinenze del locale. In particolare, il 7 novembre 2025 personale dell’U.P.G.S.P. è intervenuto a seguito di un’aggressione ai danni di un cittadino straniero, avvenuta all’interno del circolo e confermata anche dalle immagini di videosorveglianza» si legge nella nota diffusa dal Commissariato.



Oltre a questo episodio si sono aggiunti gli esiti di un successivo controllo amministrativo del 15 novembre 2025, eseguito dalla Squadra di Polizia Amministrativa, durante il quale sono state riscontrate diverse violazioni amministrative e, soprattutto, è stato necessario intervenire per bloccare un ulteriore episodio di violenza tra due avventori che si colpivano a vicenda al banco.

Tali elementi hanno evidenziato una situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza

pubblica e un clima di persistente tensione all’interno dell’esercizio, suscettibile di generare nuovi

episodi violenti e allarme nella cittadinanza, in particolare nel delicato contesto del centro storico. Il Questore ha pertanto disposto la chiusura immediata del circolo per 15 giorni, con obbligo di

esposizione all’esterno del cartello recante la dicitura: “Chiuso per disposizione del Questore – art. 100 T.U.L.P.S.” La Squadra di Polizia Amministrativa è stata delegata alla notifica e all’esecuzione del

provvedimento, qualsiasi violazione della sospensione potrà determinare la revoca definitiva della

licenza.