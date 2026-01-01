Cor 9:00 Successo per Ignazio Chessa e Fabio Loi a New York Dopo la prima tournée del 2025, Ignazio Chessa attore e fondatore de Lo Teatrì di Alghero è tornato a New York in questi giorni per due importanti appuntamenti: portare in scena la storia di Peppino Impastato e ridare vita a Gianni Rodari



ALGHERO - Lo spettacolo “Se si insegnasse la bellezza” dedicato al giornalista Peppino Impastato ucciso dalla mafia per aver denunciato i delitti criminosi da Radio Aut, è stato presentato con grande successo all’Italian American Museum. Ignazio Chessa in uno spettacolo che ha registrato il sold out ha dato voce e passione ad un personaggio dalla caratura straordinaria, confermando il proprio percorso artistico indipendente e aderente alla diffusione dei principi di verità e giustizia.



Ispirandosi alla Commedia dell’Arte, l’attore dà vita nello spettacolo a un’imprevedibile moltitudine di personaggi: una madre in lutto, un boss mafioso, lo stesso Peppino; fino a diventare simbolicamente il popolo che non si arrende. Nello spettacolo le suggestioni visive dell’animatore Rotimi Olowu e degli illustratori M. Rizzo e L. Bonaccorso. Inoltre Chessa si avvale del supporto dell’artista Valentina Celada e dell’affermato scenografo e costumista sassarese Fabio Loi (con cui collabora già dalla prima visita negli States). Fabio Loi esporrà inoltre nelle sale del Museo: bozzetti, disegni e fotografie di studio dello spettacolo in un percorso visivo dal titolo "Dalla carta al Palco".



Nel secondo appuntamento sarà l’Istituto Italiano di Cultura il palco dello spettacolo “Rodari a New York”, tratto da Favole al telefono di Gianni Rodari, dove Chessa immagina il famoso scrittore ricevere telefonate dai personaggi delle sue favole come l’omino di niente, Re Mida, Alice Cascherina. Il calendario newyorchese prosegue con due repliche Home LoTeatrí di “Se si insegnasse la bellezza”, un format dalla messa in scena più raccolta, ampiamente confermato durante la tournée 2025. Lasciata la Grande Mela, Chessa e Loi sono attesi alla Stone Independent School di Lancaster, Pennsylvania, per condurre un workshop teatrale e scenografico.