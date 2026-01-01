Cor 14:30 Tour Nazionale del Motoclub Polizia di Stato Le prime tappe hanno interessato le località di Alghero, la grotta Verde di Capo Caccia e La Pelosa di Stintino. Il tour proseguirà verso Buddusò, dedicando poi una giornata alla città di Sassari



ALGHERO - È iniziato il tour Nazionale del Motoclub Polizia di Stato, l’atteso evento su due ruote che dal 14 al 16 maggio sta attraversando i paesaggi più suggestivi della Sardegna. Le prime tappe hanno interessato le località di Alghero, la grotta Verde di Capo Caccia e La Pelosa di Stintino. Il tour proseguirà verso Buddusò, dedicando poi una giornata alla città di Sassari. La manifestazione si conferma un’importante occasione di coesione, portando sulle strade sarde i valori fondanti del Club. Il tour unisce la passione per il motociclismo alla promozione del territorio, alla cultura della guida sicura e alla solidarietà. All'evento hanno preso parte circa 150 motociclisti provenienti da tutta Italia.