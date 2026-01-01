Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSicurezza › Tour Nazionale del Motoclub Polizia di Stato
Cor 14:30
Tour Nazionale del Motoclub Polizia di Stato
Le prime tappe hanno interessato le località di Alghero, la grotta Verde di Capo Caccia e La Pelosa di Stintino. Il tour proseguirà verso Buddusò, dedicando poi una giornata alla città di Sassari
Tour Nazionale del Motoclub Polizia di Stato

ALGHERO - È iniziato il tour Nazionale del Motoclub Polizia di Stato, l’atteso evento su due ruote che dal 14 al 16 maggio sta attraversando i paesaggi più suggestivi della Sardegna. Le prime tappe hanno interessato le località di Alghero, la grotta Verde di Capo Caccia e La Pelosa di Stintino. Il tour proseguirà verso Buddusò, dedicando poi una giornata alla città di Sassari. La manifestazione si conferma un’importante occasione di coesione, portando sulle strade sarde i valori fondanti del Club. Il tour unisce la passione per il motociclismo alla promozione del territorio, alla cultura della guida sicura e alla solidarietà. All'evento hanno preso parte circa 150 motociclisti provenienti da tutta Italia.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:46
Progetto Antiviolenza: presentato il rapporto
Il progetto nasce dalla convenzione operativa stipulata tra la Regione e il CNR-IRPPS conl’obiettivo di sviluppare un sistema stabile di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche e delle misure regionali destinate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.
8/5Sicurezza stradale nelle scuole algheresi
7/5A Sassari campagna di prevenzione incendi
29/4Canadair: Regione interroga Ministro su flotta estiva
29/4A Nuoro, Todde contro il 41Bis
11/4Prevenzione incendi: seminario Confindustria
25/3«Via Delmastro e le sue politiche carcerarie nefaste»
23/3Open day al Comando di Sassari
17/3«Sicurezza, un piano straordinario per Alghero»
11/3Nuova recluta tra i Barracelli di Stintino
11/3Barracelli in stato di agitazione
« indietro archivio sicurezza »
16 maggio
«Parco, cambio quanto mai necessario»
16 maggio
“The Passenger” approda ad Alghero
16 maggio
Monte Minerva, due giornate tra olio e vino



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)