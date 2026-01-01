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Cor 16:04
Innovazione, a Nuoro nasce Next
L´dea è chiara: contribuire a costruire a Nuoro un luogo stabile di produzione di idee, relazioni e opportunità, capace di unire innovazione tecnologica, creatività e valorizzazione del capitale umano locale
Innovazione, a Nuoro nasce <i>Next</i>

NUORO - Nuoro si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato all’innovazione, alla collaborazione e alla crescita del territorio. Si chiamerà Next – Nuoro EXperience & Technology il nuovo hub multifunzionale la cui apertura ufficiale è prevista per la fine del mese di giugno. Lo spazio, di proprietà della Camera di Commercio di Nuoro, è stato affidato tramite gara pubblica alla Villanova Coworking Srl, che curerà la gestione e lo sviluppo operativo del progetto.

NEXT nasce con l’obiettivo di creare un luogo dinamico e contemporaneo capace di mettere in connessione imprese, professionisti, giovani, startup innovative, università, scuole, associazioni culturali e operatori della comunicazione all’interno di un ecosistema aperto, flessibile e orientato al futuro. Il progetto non sarà soltanto un coworking, ma una vera piattaforma territoriale pensata per ospitare attività professionali, formazione, produzione multimediale, eventi culturali e sperimentazione tecnologica, con una particolare attenzione al sostegno della nuova imprenditorialità e alla valorizzazione delle startup e delle imprese innovative del territorio.

L’obiettivo è quello di contribuire alla costruzione di un ambiente capace di favorire la nascita di nuove imprese, l’incontro tra competenze, la contaminazione tra settori differenti e la creazione di reti professionali e produttive in grado di generare sviluppo economico e opportunità occupazionali. Il piano operativo avviato nelle scorse settimane prevede la realizzazione di diversi ambienti funzionali integrati: uffici privati per professionisti e startup, un’ampia area coworking, sale riunioni modulari, una sala immersiva dedicata a esperienze culturali e divulgative, laboratori per attività STEM e robotica destinati alle scuole, oltre a studi produttivi dedicati a podcast, radio e produzioni video.

Grande attenzione sarà riservata anche alla dimensione pubblica e comunitaria dello spazio, che includerà aree dedicate a incontri, presentazioni, eventi e iniziative aperte al territorio. «Con NEXT vogliamo contribuire alla nascita di uno spazio aperto, contemporaneo e orientato al futuro, capace di mettere in rete competenze, imprese, giovani e nuove professionalità. La Camera di Commercio di Nuoro ha creduto fortemente nella valorizzazione di questo spazio, pensandolo come uno strumento concreto a servizio dello sviluppo territoriale, dell’innovazione e della crescita del sistema imprenditoriale locale», dichiara il presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò.
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