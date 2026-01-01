S.A. 12:30 Albergo diffuso, dal 21 maggio gli incontri pubblici Il calendario degli appuntamenti farà tappa in quattro centri dell’Isola, offrendo a Enti Locali, micro e piccole imprese un’occasione di approfondimento sulle opportunità previste e sulle modalità di accesso alle misure. Primo incontro a Nuoro



NUORO - Prenderanno il via il prossimo 21 maggio gli incontri pubblici promossi dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna per illustrare i nuovi incentivi regionali finalizzati alla valorizzazione del modello dell’albergo diffuso, misura pensata per sostenere il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nei centri storici, favorendone la destinazione a finalità ricettive. Il calendario degli appuntamenti farà tappa in quattro centri dell’Isola, offrendo a Enti Locali, micro e piccole imprese un’occasione di approfondimento sulle opportunità previste e sulle modalità di accesso alle misure, con particolare attenzione alle attività extra-alberghiere già presenti nei territori.



Il primo incontro è previsto giovedì 21 maggio 2026 a Nuoro, ore 16.00, Aula Consiliare, Via Dante n. 44. L’obiettivo dell’intervento è accompagnare le iniziative di accoglienza extra alberghiere, pubbliche e private, in un sistema più strutturato, capace di generare occupazione stabile e assicurare standard qualitativi elevati e continuativi, rafforzando al contempo il protagonismo delle comunità locali.



L’albergo diffuso, formula ricettiva particolarmente coerente con le caratteristiche della Sardegna, dei suoi borghi e dei centri storici, consente di valorizzare il patrimonio edilizio esistente e di costruire un’offerta di ospitalità strettamente integrata con l’identità dei luoghi. Si sviluppa attraverso un’articolazione su più immobili collocati nei centri storici, con servizi centralizzati e unità abitative distribuite nel tessuto urbano a distanza contenuta, favorendo un’esperienza di soggiorno autentica e sostenibile, capace di coniugare ospitalità, rigenerazione urbana e nuove opportunità economiche per le comunità locali, mettendo in valore gli aspetti storici, culturali e ambientali dei territori. I relativi bandi saranno pubblicati a breve, in attuazione delle direttive approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 13/18 del 18 marzo 2026, con una dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni di euro.