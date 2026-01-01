S.A. 10:00 «Ad Alghero sempre più locali diventano B&B» La denuncia è di Marco Lombardi, referente regionale Mioitalia (movimento imprese ospitalità) che sul fenomeno richiama l´attenzione delle istituzioni:



ALGHERO - «Nelle città a forte vocazione turistica e balneare si sta diffondendo in modo sempre più preoccupante il fenomeno della trasformazione dei locali commerciali, accatastati come C1, in appartamenti ad uso abitativo, affitti brevi o strutture ricettive come i B&B. Il protrarsi di questa tendenza rischia, nel giro di pochi anni, di impoverire gravemente il tessuto commerciale urbano, con conseguenze dirette sull’occupazione, in particolare giovanile, e sulla possibilità per i residenti di trovare lavoro e un’abitazione nella propria città».



La denuncia è di Marco Lombardi, referente regionale Mioitalia (movimento imprese ospitalità) che sul fenomeno richiama l'attenzione delle istituzioni: «È giunto il momento di superare le dichiarazioni di principio e affrontare con concretezza una situazione ormai critica. Ci si attende che sindaci e assessori operino con responsabilità e visione, adottando politiche efficaci a tutela delle città, dei commercianti, dei cittadini e degli stessi turisti».



«Una migliore comunicazione, accompagnata da una gestione coordinata e organizzata, è spesso sufficiente per garantire il buon funzionamento delle amministrazioni comunali. Tuttavia, l’attuale scenario politico sembra talvolta dimenticare l’importanza di una collaborazione leale e costruttiva, necessaria per perseguire obiettivi comuni nell’interesse collettivo, evitando contrapposizioni sterili che finiscono per danneggiare l’intera comunità».