Alguer.itnotiziealgheroPoliticaRicettività › «Ad Alghero sempre più locali diventano B&B»
S.A. 10:00
«Ad Alghero sempre più locali diventano B&B»
La denuncia è di Marco Lombardi, referente regionale Mioitalia (movimento imprese ospitalità) che sul fenomeno richiama l´attenzione delle istituzioni:
ALGHERO - «Nelle città a forte vocazione turistica e balneare si sta diffondendo in modo sempre più preoccupante il fenomeno della trasformazione dei locali commerciali, accatastati come C1, in appartamenti ad uso abitativo, affitti brevi o strutture ricettive come i B&B. Il protrarsi di questa tendenza rischia, nel giro di pochi anni, di impoverire gravemente il tessuto commerciale urbano, con conseguenze dirette sull’occupazione, in particolare giovanile, e sulla possibilità per i residenti di trovare lavoro e un’abitazione nella propria città».

La denuncia è di Marco Lombardi, referente regionale Mioitalia (movimento imprese ospitalità) che sul fenomeno richiama l'attenzione delle istituzioni: «È giunto il momento di superare le dichiarazioni di principio e affrontare con concretezza una situazione ormai critica. Ci si attende che sindaci e assessori operino con responsabilità e visione, adottando politiche efficaci a tutela delle città, dei commercianti, dei cittadini e degli stessi turisti».

«Una migliore comunicazione, accompagnata da una gestione coordinata e organizzata, è spesso sufficiente per garantire il buon funzionamento delle amministrazioni comunali. Tuttavia, l’attuale scenario politico sembra talvolta dimenticare l’importanza di una collaborazione leale e costruttiva, necessaria per perseguire obiettivi comuni nell’interesse collettivo, evitando contrapposizioni sterili che finiscono per danneggiare l’intera comunità».
14 gennaio
Einstein Telescope, bando per 6 posti di lavoro
14 gennaio
«Dal 1° gennaio 7500 algheresi senza medico»
13 gennaio
Buio anche per l´aeroporto. Rubati chilometri di cavi elettrici



