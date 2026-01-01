Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaTurismoRicettività › Nuovi casa accoglienza al Cammino di Santa Barbara
S.A. 12:50
Nuovi casa accoglienza al Cammino di Santa Barbara
La nuova struttura di accoglienza, ospitata nell’ex Albergo del Golfo del Leone, mette a disposizione 24 posti letto dedicati ai camminatori e rappresenta la nona posada aperta dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara negli ultimi quattro anni
Nuovi casa accoglienza al Cammino di Santa Barbara

POSADA - Un nuovo tassello si aggiunge al Cammino Minerario di Santa Barbara e alla sua rete di ospitalità diffusa. È stata inaugurata martedì 13 gennaio, la Posada di Portixeddu, nel Comune di Fluminimaggiore, lungo le tappe 4 e 5 del percorso. La nuova struttura di accoglienza, ospitata nell’ex Albergo del Golfo del Leone, mette a disposizione 24 posti letto dedicati ai camminatori e rappresenta la nona posada aperta dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara negli ultimi quattro anni.

Con questa apertura, la rete delle posadas del CMSB raggiunge complessivamente 130 posti letto, rafforzando in modo significativo il sistema di ospitalità diffusa lungo il Cammino. La Posada di Portixeddu si apre così ai viaggiatori lenti, a chi sceglie di attraversare i territori passo dopo passo, rispondendo alla crescente presenza di pellegrini lungo un tratto particolarmente rilevante del percorso, quello della costa dell’Iglesiente-Arburese- Guspinese.

Questo nuovo passo si inserisce in una visione più ampia di sviluppo del Cammino Minerario di Santa Barbara che, attraverso la rete delle posadas, promuove un modello di turismo sostenibile, esperienziale e destagionalizzato, capace di generare economia diffusa, rafforzare il legame tra comunità e paesaggio e valorizzare l’identità dei territori attraversati. All’evento hanno partecipato Mauro Usai, Presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, e Paolo Sanna, Sindaco del Comune di Fluminimaggiore.

«Ogni nuova posada – dichiara Mauro Usai, presidente della Fondazione CMSB - è un segno tangibile di come il Cammino Minerario di Santa Barbara continui a generare valore. Restituire vita e funzione a strutture già nate per accogliere, adattandole alle esigenze dei camminatori, significa investire su un turismo lento e consapevole, capace di rafforzare le comunità locali e rendere i territori sempre più attrattivi, vivi e accoglienti durante tutto l’arco dell’anno».» «La Posada di Portixeddu – sottolinea il sindaco di Fluminimaggiore, Paolo Sanna - rappresenta una straordinaria occasione per il nostro territorio. Restituiamo la sua funzione a un edificio già vocato all’ospitalità e, allo stesso tempo, rafforziamo l’offerta turistica legata ai cammini, valorizzando ambiente, cultura e identità locale.»
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:00
«Ad Alghero sempre più locali diventano B&B»
La denuncia è di Marco Lombardi, referente regionale Mioitalia (movimento imprese ospitalità) che sul fenomeno richiama l´attenzione delle istituzioni:
6/12Campeggi, rinviata la riclassificazione
22/11Self check-in anche digitale: si può
15/10Stagione rilancia ottobre: Alghero in crescita
30/9B&B irregolari nel Nuorese: sanzioni
15/9Locazioni turistiche abusive a Porto Torres
11/9Alghero in leggero calo ad agosto, boom Asinara
9/9Faita: l´open air totalmente contrario
8/9Raddoppia la tassa di soggiorno. «Prima risultati, poi gli aumenti»
8/8Alghero e Asinara boom turisti a luglio ma giù i consumi
18/7«2000 alloggi in nero: serve azione congiunta»
« indietro archivio ricettività »
14 gennaio
«Ad Alghero sempre più locali diventano B&B»
14 gennaio
Einstein Telescope, bando per 6 posti di lavoro
14 gennaio
«Dal 1° gennaio 7500 algheresi senza medico»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)