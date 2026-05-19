S.A. 14:00 Pnes: la carovana della Asl fa tappa ad Alghero Sono stati oltre un’ottantina i cittadini che hanno risposto alla convocazione della Asl e si sono sottoposti ad oltre duecento tra consulenze e visite gratuite



ALGHERO - La Asl di Sassari, con la preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale e dei servizi sociali, negli scorsi giorni ha contattato un centinaio di cittadini di Alghero per sottoporli a visite gratuite di cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia. Una grande risposta della città, che ha visto la piena collaborazione dell’amministrazione comunale, con in prima fila l'Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris che insieme alla direttrice dei servizi socio sanitari della Asl di Sassari, Annarosa Negri, ha verificato di persona l’adesione della popolazione. Sono stati oltre un’ottantina i cittadini che hanno risposto alla convocazione della Asl e si sono sottoposti ad oltre duecento tra consulenze e visite gratuite. Il piano “Contrastare la povertà sanitaria” del Programma Nazionale Equità nella Salute, si inserisce all’interno dell’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, e si pone l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e rendendone più equo l’accesso.



Il Programma Nazionale Equità nella Salute ha individuato quattro aree per le quali è più urgente intervenire ed è necessaria un’iniziativa nazionale a supporto dell’organizzazione regionale e locale dei servizi sanitari e sociosanitari rivolta alle persone in condizione di svantaggio socio-economico: prendersi cura della salute mentale; maggiore copertura degli screening oncologici; il genere al centro della cura; contrastare la povertà sanitaria. Oltre agli appuntamenti itineranti, i professionisti della Asl sono operativi tutti i martedi a Sassari, nel complesso sanitario di Rizzeddu (presso la palazzina Q). Il prossimo appuntamento e' fissato sempre ad Alghero per il 23 maggio 2026.