Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSanità › Fibromialgia: fino a 800 euro di contributo
S.A. 12:11
Fibromialgia: fino a 800 euro di contributo
Le domande dovranno essere presentate ai Comuni di residenza entro il 30 aprile di ciascun anno. Per l’annualità 2026 la Regione Sardegna ha stanziato 5 milioni di euro
Fibromialgia: fino a 800 euro di contributo

CAGLIARI - La Giunta regionale della Sardegna ha approvato le nuove linee di indirizzo per l’Indennità regionale fibromialgia (IRF), il sostegno economico destinato alle persone affette da fibromialgia residenti nell’Isola. Il provvedimento aggiorna le modalità di riconoscimento ed erogazione del contributo a partire dal 2026, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 11 del 2025. La misura, istituita con la legge regionale 18 gennaio 2019 n. 5, introduce un elemento di equità nella gestione delle risorse a tutela di tutti i beneficiari, garantendo al contempo un aiuto concreto ai cittadini che convivono con questa sindrome e confermando l’impegno della Regione nel sostenere il riconoscimento della fibromialgia quale patologia progressiva e invalidante.

I dati raccolti attraverso il sistema informativo SIPSO (il Sistema informativo delle Politiche Sociali, su cui converge la rendicontazione delle spese sostenute dagli enti locali in attuazione delle politiche sociali finanziate dalla Regione Sardegna) evidenziano una crescita costante delle richieste di accesso al beneficio: dalle circa 6 mila domande presentate nel 2023, per un importo complessivo di oltre 5,1 milioni di euro, si è passati a oltre 9 mila domande nel 2024, fino a raggiungere nel 2025 quota 11.023 richieste. Le nuove disposizioni prevedono che, dal 2026, l’IRF venga erogata sotto forma di contributo a rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, sociosanitario e di cura della persona non coperti dal Servizio sanitario regionale, fino a un massimo di 800 euro annui, sulla base della situazione economica certificata tramite ISEE e nei limiti delle risorse disponibili.

Tra le spese ammissibili rientrano, tra le altre, l’acquisto di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona, attività fisiche adattate, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, supporto psicologico, cure termali, visite specialistiche, dispositivi medici, integratori alimentari e ulteriori prestazioni sanitarie correlate alla gestione della fibromialgia. Le domande dovranno essere presentate ai Comuni di residenza entro il 30 aprile di ciascun anno. Per i beneficiari già ammessi negli anni precedenti sarà considerata valida la domanda già presentata, fermo restando l’obbligo di aggiornare annualmente l’attestazione ISEE e comunicare eventuali variazioni dei requisiti. Per l’annualità 2026 la Regione Sardegna ha stanziato 5 milioni di euro, a valere sul bilancio regionale 2026-2028.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/5/2026
«Basito dalla posizione dell´Asl»
Prosegue il botta e risposta tra il presidente della Commissione Sanità di Alghero Christian Mulas e il direttore dell´al 1, in merito alla sede della medicalizzata del 118 in città
14/5/2026
«Ad Alghero Medicalizzata 118 a rischio»
Il grido di allarme arriva da Christian Mulas, presidente della Commissione Sanità: la Asl di Sassari sembrerebbe intenzionata a rientrare in possesso dei locali che da ben 26 anni ospitano la sala sosta dell’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata del 118 di Alghero
14/5/2026
Asl replica: nessuno sfratto del 118
il direttore generale della Asl n. 1 Antonio Lorenzo Spano, replica alla nota stampa del presidente della Commissione Sanità ad Alghero Christian Mulas, in merito ad un presunto trasferimento del 118 di Alghero
13/5Giornate Algheresi Ginecologia Ostetricia
11/5Areus rafforza l’organico 118
11/5«Centro diabetologico nel degrado»
8/5Giornata a Porto Ferro per il neurosviluppo
6/5Ad Alghero reparti a rischio: tutte le richieste per l´estate
7/5Ad Alghero torna Paintherapy 2026
5/5Nuove dotazioni per la Terapia intensiva
5/5Ad Alghero arriva Beatrice Lorenzin
5/5Paralisi cerebrale infantile: alta formazione
6/5Senologia: convegno ad Alghero
« indietro archivio sanità »
16 maggio
«Parco, cambio quanto mai necessario»
16 maggio
“The Passenger” approda ad Alghero
16 maggio
Monte Minerva, due giornate tra olio e vino



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)