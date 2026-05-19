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S.A. 7:29
Riapre corridoio per Pediatria ad Alghero
Riapre dopo quasi un anno il corridoio di collegamento con il reparto di Pediatria all´Ospedale civile di Alghero. Il plauso del presidente della Commissione Consiliare Sanità, Christian Mulas
Riapre corridoio per Pediatria ad Alghero

ALGHERO - Riapre il corridoio di collegamento con il reparto di Pediatria all'Ospedale civile di Alghero. Il plauso del presidente della Commissione Consiliare Sanità, Christian Mulas e i suoi ringraziamenti al direttore generale della ASL, Antonio Lorenzo Spano, e alla direttrice sanitaria dell’Ospedale Civile di Alghero, dottoressa Anita Giaconi. «Il 7 agosto 2025 avevo denunciato pubblicamente una situazione di forte disagio per mamme, bambini e operatori sanitari. La chiusura del corridoio costringeva infatti le famiglie ad uscire dall’interno dell’ospedale per poter raggiungere il reparto di Pediatria, creando notevoli problematiche anche per medici, infermieri e OSS» dichiara il presidente Christian Mulas. Il presidente della Commissione Sanità sottolinea inoltre la collaborazione istituzionale avvenuta con il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, informato direttamente della problematica e favorevole alla soluzione individuata: «Si tratta di un lavoro importante tra Amministrazione comunale e ASL per garantire servizi efficienti e attenzione concreta ai cittadini».
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