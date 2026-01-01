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S.A. 14:49
Yacht Club Alghero: aperte le iscrizioni
Il club ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla scuola vela 2026 che prenderà il via dal prossimo 8 giugno con attività ludiche e teoriche
Yacht Club Alghero: aperte le iscrizioni

ALGHERO - Lo Yacht Club Alghero ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla scuola vela 2026 che prenderà il via dal prossimo 8 giugno. Una realtà che ogni anno registra una crescita nelle iscrizioni e che non è solo una scuola vela ma anche una scuola di vita. Infatti alle attività in mare si alterano lezioni teoriche e attività ludiche nella nostra sede al porto.

Un ampio parco vele attende gli iscritti che potranno proseguire il percorso iniziato negli anni precedenti o imparare da zero ad andar per mare grazie agli insegnamenti di istruttori preparati e dei loro collaboratori. «Non vediamo l’ora di cominciare un’altra estate di vela. Vedere tante bambine e tanti bambini che fin dalla tenera età si cimentano in questo meraviglioso sport a contatto con il mare, elemento naturale della nostra città, ci riempie di orgoglio ed emozione – ha dichiarato il presidente Pier Paolo Carta. Lo YCA ha dimostrato negli anni di essere una realtà rappresentativa di Alghero e ogni anno la scuola vela cresce e per noi è motivo di orgoglio, vuol dire che stiamo lavorando bene».
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