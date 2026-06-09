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Beatrice Serra sindaca a Valledoria
Ha ottenuto 1.435 voti (51,97%), superando il sindaco uscente Marco Muretti della lista "Noi, Valledoria!", che si ferma a 1.326 voti (48,03%)
Beatrice Serra sindaca a Valledoria

VALLEDORIA - Lo scrutinio delle 5 sezioni elettorali si è concluso, consegnando a Valledoria il nome della nuova guida per i prossimi cinque anni. Beatrice Margherita Serra, alla testa della lista "Valledoria per Tutti", è la nuova sindaca del Comune. Serra ha ottenuto 1.435 voti (51,97%), superando il sindaco uscente Marco Muretti della lista "Noi, Valledoria!", che si ferma a 1.326 voti (48,03%). Un distacco di 109 preferenze in un’elezione caratterizzata da una partecipazione altissima: ha votato infatti il 73,53% degli aventi diritto, un dato che conferisce una forte legittimazione popolare al nuovo consiglio comunale.
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