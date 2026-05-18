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Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaElezioni › Province e città metropolitane: verso l´elezione diretta
Cor 17:07
Province e città metropolitane: verso l´elezione diretta
Si fa largo la proposta di elezione diretta per gli Enti di Area Vasta (province e città metropolitane). L’assessore Spanedda: Più democrazia e più rappresentanza per i territori
Province e città metropolitane: verso l´elezione diretta

CAGLIARI - Oggi il Consiglio regionale della Sardegna ha compiuto un passo importante verso il rafforzamento della rappresentanza democratica degli enti locali con l'approvazione della proposta che introduce la possibilità di eleggere direttamente presidenti e organi di governo delle province e delle città metropolitane.

La proposta prevede la modifica dell’articolo 43 dello Statuto speciale della Sardegna, attribuendo alla Regione la competenza a disciplinare con legge regionale la forma di governo degli enti di area vasta e le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei relativi organi. La proposta nasce dall’esigenza condivisa di superare il modello delle elezioni di secondo livello introdotto dalla legge Delrio.

Importante anche il contributo del Consiglio delle autonomie locali, che nel proprio parere favorevole ha sottolineato la necessità di avviare una più ampia stagione di riforme istituzionali e di aggiornamento dello Statuto speciale della Sardegna.
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