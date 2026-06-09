Cor 17:00 Trenta milioni per le sette Città Regie sarde Rotonda, si corre ai ripari: riprendono i lavori Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias, Oristano e Sassari, hanno sottoscritto oggi il protocollo d’intesa sull’Itinerario delle Sette Città Regie della Sardegna



ALGHERO - Riprende vita il vecchio progetto - che prese avvio nel 2001 - quando fra i sindaci delle sette città regie di Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias, Oristano e Sassari e gli assessori regionali alla cultura ed al turismo si sottoscrisse il primo Accordo di programma volto alla valorizzazione ai fini turistici del vasto patrimonio culturale concentrato in queste città. Con il primo Accordo di programma si era intervenuti per recuperare alcuni monumenti simbolo delle rispettive città e dell’intera Sardegna, come il Castello di Bosa, quello di Castelsardo con il ponte levatoio e la cinta muraria a mare, il palazzo di Città di Sassari, la Passeggiata Coperta dei Bastioni di Saint Remy a Cagliari, la cinta muraria di Iglesias ed altre.



Progetto successivamente rilanciato nel 2018 proprio dall’allora assessore alla Cultura del Comune di Alghero, Gabriella Esposito, nel tentativo di dare nuovo impulso alla valorizzazione dell’immenso patrimonio storico presente nelle sette città. Ora, con i 30 milioni, programmati con le risorse FSC, si mira al completamento di alcuni significativi interventi nei centri storici ma anche a realizzare azioni di sistema, come la creazione di un marchio delle Città regie e della cartellonistica omogenea, cui seguiranno, d’intesa con l’assessorato regionale del turismo, specifiche azioni di marketing, volte a posizionare la Sardegna in maniera strutturata nel mercato del turismo a vocazione culturale, integrando l’offerta legata alle civiltà preistoriche (Domus de Janas, Nuragica e post nuragica) a quella classica (con i siti di Nora, Tharros, Porto Torres) ed a quella vasta museale, con quella medievale presente nelle città regie e nelle tante bellissime chiese romaniche.



Le risorse oggi a disposizione sono state ripartite in parti uguali. A ciascuna città regia spetteranno circa 3,9 milioni per gli interventi di restauro, indicati specificamente nell’allegato, mentre circa mezzo milione sarà destinato alla realizzazione del marchio e della cartellonistica (ad Alghero, tra l’altro, sarà completato il restauro del Forte della Maddalena). Si tratta di un ambizioso progetto, finalizzato a posizionare la Sardegna nel crescente mercato del turismo culturale, con la speranza che i copiosi investimenti abbiano ricadute importanti sul territorio.