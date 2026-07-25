Cor 9:24 Girl Surf Power: semaforo verde Si parte lunedì 27 con le attività dedicate al pubblico; contest in scena martedì 28 (h 10). Perturbazione in arrivo, onde sulla baia: Porto Ferro si prepara a vivere una due giorni da record fatta di 33 partecipanti, onde, condivisione e cultura surfistica al femminile



SASSARI - Semaforo verde: il mare è pronto, la perturbazione in arrivo e le onde accarezzeranno la baia per dare finalmente vita, forma e sostanza all’edizione 2026 dell’attesissimo Girl Surf Power griffato Bonga Surf School patrocinato dal Comune di Sassari. Appuntamento fissato con lo start della manifestazione per lunedì 27 luglio, la sfida alle onde della baia (semaforo verde appunto) di Porto Ferro sarà martedì 28 luglio. Accanto alle attività in acqua troveranno spazio arte, inclusione sociale, sostenibilità, benessere, incontri e momenti di condivisione, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più rappresentativi del surf femminile italiano.



Prima giornata: attività outdoor per il pubblico accessibili a tutti alla presenza degli istruttori e istruttrici della scuola nel piazzale del Baretto di Porto Ferro a partire dalle ore 11 alle 13 (nel corso della giornata operazioni di registrazione e ritiro pacchi gara) e al pomeriggio dalle 15 alle ore 18:30 tra Sardinaslackline, tessuti aerei con Caterina Fort , rampa da skate con Alberto Del Piano, Bonga Board con il team BSS, educazione ambientale e pulizia spiaggia, dj sett e live painting a cura di Vincenzo Ganadu (veranda del Baretto h 17.19) con le plastiche raccolte sulla spiaggia. mercatino vintage.



Seconda giornata: ritrovo atlete fissato per le ore ore 9 del mattino con ritiro pacco gara e skipper meeting; alle ore 10 via al contest e prima heat in acqua. A seguire la Vintage Expression Session. Una giuria qualificata accompagnerà lo scorrere delle evoluzioni su tavola, a valorizzare espressività e attitudine più che il semplice risultato sportivo. 4 le categorie, nell’ordine Fun board & Longboard, Soft board, Junior, Paddle out e Expression Session con la partecipazione di surfiste provenienti dall’Isola e dalla penisola. A seguire saluti istituzionali, presentazione opere live painting, premiazione e beach party.



Per la prima volta quindi due intere giornate formato festival festival che trasformeranno Porto Ferro in un laboratorio a cielo aperto dedicato al mare. Registrato il record di partecipazione, dato che sono ben 33 le surfiste attese a Porto Ferro, il dato più alto raggiunto dal Girl Surf Power nelle sue nove edizioni. Tra loro dovrebbe esserci - compatibilmente con i suoi impegni agonistici - anche Stella Papetti, campionessa del mondo ISA Adaptive Surf 2025, mentre sarà certamente in acqua la più giovane tra le iscritte, Anna Daga (2019) a testimonianza della capacità di questa manifestazione di coinvolgere generazioni diverse accomunate dalla stessa passione per il mare.