S.A. 20:15 Il beach volley protagonista ad Alghero Sabato 25 e domenica 26 luglio i campi del Summerbeach Village, allestiti sul litorale del Lido San Giovanni, ospiteranno ventinove coppie di atleti



ALGHERO - Sabato e domenica scatta la terza tappa del circuito con sfide a eliminazione a partire dalle otto del mattino. L’appuntamento agonistico si inserisce in una maratona sportiva di novanta giorni curata dalla Polisportiva Sottorete. Il circuito nazionale del beach volley agonistico sbarca sulla riviera del corallo per il terzo appuntamento sardo del campionato di Serie Beach 1. Sabato 25 e domenica 26 luglio i campi del Summerbeach Village, allestiti sul litorale del Lido San Giovanni, ospiteranno ventinove coppie di atleti. I giudici di gara daranno il fischio d’inizio alle ore otto del mattino di entrambe le giornate, aprendo le ostilità sportive che vedranno confrontarsi sotto rete tredici formazioni nel tabellone femminile e sedici in quello maschile. In palio, oltre ai punti per la classifica nazionale, un riconoscimento economico complessivo di cinquemila euro ripartito equamente tra le due categorie.



La macchina organizzativa è affidata all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Sottorete, che gestisce la logistica in stretta sinergia con i vertici regionali della Federazione Italiana Pallavolo. La tappa di Serie B1 rappresenta l’evento di cartello di una programmazione molto più ampia, progettata per coprire l’intera stagione balneare. Il villaggio sportivo, giunto alla sua ventiduesima edizione, occupa infatti la spiaggia algherese per novanta giorni consecutivi, offrendo un’arena permanente in cui tornei agonistici e amatoriali si susseguono senza sosta ogni singolo fine settimana. Un presidio continuo che dal 2005 trasforma la sabbia in un palcoscenico sportivo ininterrotto, garantendo un calendario fitto di schiacciate e appuntamenti sotto rete fino alla fine dell’estate.