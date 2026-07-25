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Paradiso apre l’Alguer Summer Festival
Al via questa sera dall’Anfiteatro Ivan Graziani (Viale I Maggio) di Alghero la 5ª edizione dell’Alguer Summer Festival, la rassegna che porta in Sardegna i protagonisti dello spettacolo italiano
Paradiso apre l’Alguer Summer Festival

ALGHERO - La manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva della regione. La nuova edizione conferma la vocazione del festival di unire musica, cultura e territorio, animando la città e regalando al pubblico un’esperienza unica. Ultimi biglietti disponibili per il concerto di Tommaso Paradiso, che domani aprirà la nuova stagione dell’Alguer Summer Festival. Il cantautore romano porterà i brani del nuovo album "Casa Paradiso" insieme ai grandi successi del suo repertorio, in uno spettacolo che intreccia passato e presente con un sound energico e un forte coinvolgimento del pubblico. 

Con lui sul palco Matteo Cantaluppi (direzione musicale e tastiere), Silvia Ottanà (basso), Angelo Trabace (pianoforte), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella (chitarre elettriche), Daniel Fasano (batteria), Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola (cori).

Martedì 28 luglio sarà il turno di Stefano Nazzi, che all’Anfiteatro Ivan Graziani porterà in scena una puntata di "Indagini Live", lo spettacolo teatrale che tratterà una storia inedita e inattesa simbolo di trent’anni di sequestri nel nostro paese. Accanto a Stefano si conferma la squadra composta da Marco Iacomelli (regia), Massimiliano Perticari (regia associata) e Stefano Tumiati (musiche). Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, nitore, ricerca per il racconto. Le indagini, attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media, accompagnato dall’ormai iconica intro del podcast che anticipa l’ingresso di Stefano sul palco.
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