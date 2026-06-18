S.A. 17:00 Pastificio Logudoro trionfa agli Italy Food Awards Nella capitale, l’azienda sarda ha superato la concorrenza di oltre 3mila aziende in tutta Italia, conquistando il Premio Speciale "Identità &Unicità" agli Italy Food Awards 2026



’azienda sarda ha superato la concorrenza di oltre 3mila aziende in tutta Italia ed è stata premiata «grazie alla nostra filosofia fatta di filiera corta e amore per il grano della nostra terra» commenta il direttore commerciale Nando Piredda. «Questo successo è il frutto di grandi sacrifici, ma soprattutto del lavoro di squadra e della fiducia di chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a tutti i collaboratori, fornitori e clienti, questo premio è di tutti».

Nella foto: il direttore commerciale Nando Piredda URI - Nuovo prestigioso riconoscimento per il Pastificio Logudoro che ha conquistato il Premio Speciale "Identità &Unicità" agli Italy Food Awards 2026 di Roma. Il Pastificio Logudoro, laboratorio di pasta fresca, nasce nel 1987 a Uri, con i titolari Antonello Deledda e Maurizio Marratzu. Nella capitale, l