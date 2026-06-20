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I Sud Sound System accendono il 23° Birralguer

Dal 25 al 28 giugno quattro giorni di musica, birra artigianale, street food e spettacolo sulla Banchina Millelire del Porto di Alghero. Attesi anche Pippo Palmieri di Radio 105, Octopuss con Garrincha e oltre trenta artisti tra concerti e dj set

ALGHERO - Sarà il concerto dei Sud Sound System ad inaugurare la 23ª edizione di Birralguer, il festival delle birre artigianali più longevo della Sardegna, in programma dal 25 al 28 giugno sulla Banchina Millelire del porto di Alghero. La storica formazione salentina, tra i gruppi più influenti e longevi della scena reggae italiana, farà tappa nella Riviera del Corallo con il tour celebrativo dei 35 anni di carriera, portando sul palco uno spettacolo che si annuncia tra gli eventi musicali più attesi dell’estate algherese. Un concerto capace di richiamare pubblico da tutta la Sardegna e destinato ad aprire nel migliore dei modi quattro giornate all’insegna della musica dal vivo, della convivialità e delle eccellenze brassicole.





Con ventitré edizioni alle spalle, Birralguer rappresenta oggi uno degli appuntamenti più consolidati del panorama regionale. Un evento che negli anni ha saputo evolversi mantenendo intatta la propria identità, trasformandosi in un grande contenitore di cultura brassicola, musica, artigianato, gastronomia e promozione territoriale. Anche quest’anno il festival porterà ad Alghero alcuni dei migliori birrifici artigianali provenienti dalla Sardegna, dall’Italia e dall’estero. Protagonisti saranno Bam, Dolmen, sola, Seddaiu, Chemu, Nora, Marduk, Liera, Baladin, Brasserie della Palude,Brew Dog e Uiltje Brewing, con decine di etichette da degustare e un viaggio attraverso stili, tradizioni e innovazione del mondo della birra artigianale.





Il programma musicale si sviluppa lungo quattro serate. Giovedì 25 giugno saliranno sul palco I Tremendi, Dance Craze Ska e, a seguire, i Sud Sound System con il loro attesissimo 35 Anniversary Tour, prima del dj set di DJ Steven. Venerdì 26 giugno spazio a Funny Groove, Octopuss, DEP Band e DJ D.One. Sabato 27 giugno sarà la volta di Patrick & The Crazy Slivers, Riff Raff, Volume 2 e DJ Sir Frank. Gran finale domenica 28 giugno con Spotifois Band, Piccola Barça, Senza Base e l’attesissima esibizione di Pippo Palmieri, storico dj di Radio 105, che chiuderà la manifestazione insieme a DJ D.One.





Oltre alla musica e alla birra artigianale, Birralguer offrirà un’ampia area dedicata allo street food, agli espositori e all’artigianato locale, trasformando il porto di Alghero in un grande villaggio della convivialità e del divertimento. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Beach Group Alguer con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari attraverso il network Salude & Trigu e della Fondazione Alghero. Partner della manifestazione sono il Consorzio Birra Italiana e Coldiretti Sardegna. Main sponsor dell’edizione 2026 è Welcome Cars. Quattro giorni di musica, gusto e spettacolo che confermano Birralguer tra gli eventi simbolo dell’estate in Sardegna e tra gli appuntamenti più attesi del calendario algherese. Tutti i dettagli sulle pagine social ufficiali https://www.facebook.com/birralguer.