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Tradizioni popolari: incontro a Lo Quarter
L’incontro parte da un’idea spesso dimenticata: le tradizioni non sono realtà immobili, intoccabili o eterne. Sebbene la percezione popolare tenda a immaginarle come un’eredità fissa, quasi sacra, trasmessa senza cambiamenti, la realtà è più complessa
Tradizioni popolari: incontro a Lo Quarter

ALGHERO - Nell’ambito del programma delle attività di San Giovanni ad Alghero, organizzato dalla Pro Loco di Alghero, quest’anno l’Ofici de l’Alguer del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, insieme agli Estudis de Català de la Universitat de Sassari / Institut Ramon Llull, propone un incontro di dialogo e riflessione dedicato alle tradizioni popolari, alla loro evoluzione e al loro ruolo nella costruzione collettiva della comunità. L’evento si svolgerà lunedì 22 giugno 2026, alle ore 18, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, con Gustau Navarro Barba, responsabile dell’Ofici de l’Alguer del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, Chiara Murru, direttrice artistica di Sant Joan a l’Alguer, e Mauro Mulas, coordinatore delle feste di Sant Joan de la Porta Llatina. L’incontro sarà moderato dalla professoressa Ester Martí.

L’incontro parte da un’idea spesso dimenticata: le tradizioni non sono realtà immobili, intoccabili o eterne. Sebbene la percezione popolare tenda a immaginarle come un’eredità fissa, quasi sacra, trasmessa senza cambiamenti, la realtà è più complessa. Ciò che chiamiamo tradizione è variabile e mutevole quanto la storia delle comunità che la praticano e la mantengono viva. La tradizione non è solo memoria del passato, ma anche un modo di guardare al futuro. Le comunità inventano, adattano e reinterpretano feste, rituali e simboli per riconoscersi, sentirsi parte di uno stesso racconto e proiettarsi collettivamente verso il futuro. La tradizione, quindi, non è un pezzo da museo, ma una pratica sociale viva.

Questa prospettiva dialoga con i contributi dell’antropologia, che ha riflettuto sulla festa, sulla cultura popolare e sull’occupazione simbolica dello spazio pubblico. Le feste popolari non sono soltanto celebrazioni ordinate e decorative, ma momenti in cui la comunità si rende visibile, occupa le strade e si mette in scena.
Parlare di Sant Joan a l’Alguer significa parlare di storia, antropologia, memoria e creazione festiva. Significa chiederci come siano cambiate le forme del celebrare e quali nuovi significati vi incorporiamo.
"L’invent de la tradició: l’Alguer entre dos Sants Joans" vuole essere un invito a pensare la festa non come una ripetizione meccanica del passato, ma come uno spazio di costruzione comunitaria, di dibattito e di futuro condiviso.
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