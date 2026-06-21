Stalli invalidi, plauso all’Amministrazione

L’Associazione accoglie con particolare favore il recepimento delle disposizioni previste dalla Legge n. 62/2024 sulla disabilità, in attuazione della L. 227/21 - oggetto di approfondito dibattito nelle diverse audizioni della Commissione consiliare aperta alle associazioni - che promuove un approccio fondato sulla piena partecipazione, sull’autonomia della persona e sulla rimozione delle barriere ambientali, culturali e sociali che ostacolano l’esercizio dei diritti, in un’ottica, oggi giuridicamente prevalente, che tende a privilegiare il progetto di vita personalizzato. Questo approccio, sostenuto dall’uso della classificazione ICF dell’OMS, consente una valutazione più completa e puntuale delle aspettative del disabile. L’Associazione auspica che questo importante passo, che prevede nel Regolamento anche l’implementazione di una Commissione consultiva con la presenza del Garante per i diritti delle persone con disabilità, possa essere accompagnato da ulteriori iniziative volte a migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici e dei servizi - come avvenuto in occasione dell’approvazione del PEBA - nella convinzione che la qualità della vita di una comunità si misuri anche dalla capacità di garantire pari opportunità e autonomia alle persone più fragili e disagiate.





In particolare, le nuove disposizioni puntano a superare le "semplificazioni" del passato, che utilizzando sterili cavilli burocratici e sollevando il funzionario da ogni responsabilità, negavano il diritto allo stallo invalidi, soprattutto personalizzato, a persone che ne avevano diritto. Oggi, con il nuovo Regolamento, non sarà più possibile, grazie al coinvolgimento attivo, nella formazione dell’atto, dello stesso disabile. In questo contesto, appaiono incomprensibili le accuse di "burocratizzazione" lanciate da alcune forze politiche, che, forse, non hanno ancora compreso appieno lo spirito innovativo impresso dalle nuove disposizioni di legge. «L’Associazione Parkinson Alghero rinnova la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni locali per promuovere politiche e interventi che favoriscano l’inclusione, la partecipazione e il benessere delle persone affette da Parkinson e di tutte le persone con disabilità, conclude Marco Balbina, Presidente Associazione Parkinson Alghero - ODV.



