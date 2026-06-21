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Cor 15:08
AvS Alghero rilancia sull’accessibilità
Alleanza Verdi e Sinistra Alghero chiede risorse concrete dal bilancio: È fondamentale trasformare la programmazione in cantieri e interventi reali
ALGHERO - Alleanza Verdi sinistra Alghero accoglie con grande soddisfazione l’approvazione del Regolamento per l’istituzione di stalli di sosta riservati alle persone con disabilità. È per noi un momento importante, poiché questo documento rappresenta l’applicazione concreta di quella visione politica che, come forza di maggioranza, abbiamo contribuito a definire e promuovere. «È alquanto curioso notare come parte dell’opposizione – ad esclusione del consigliere Fadda - dopo aver reclamato per anni una misura che noi abbiamo finalmente trasformato in realtà, scelga di astenersi in aula, cercando di trasformare un atto di civiltà in un pretesto per sterili polemiche burocratiche» attaccano i consiglieri Arca Sedda e Occhioni.
Come già chiarito, il regolamento mette finalmente al centro la persona e l’adozione di accomodamenti ragionevoli nello spazio pubblico. La nostra visione punta a superare le barriere fisiche e sociali che da troppo tempo limitano la vita dei cittadini. La Commissione non è un ostacolo, ma un presidio di trasparenza per garantire che il diritto alla mobilità sia gestito con la massima attenzione, in linea con la nostra visione di inclusione. Come gruppo - puntualizzano Anna Arca Sedda e Gianni Occhioni - riteniamo che il punto cruciale, tuttavia, non sia mai la polemica sterile. Infatti, questo regolamento si inserisce coerentemente nel solco del percorso già intrapreso con l’adozione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), che abbiamo fortemente voluto come strumento di valorizzazione dell’uguaglianza e di abbattimento delle barriere fisiche e sociali. Vedere questi atti prendere forma è la prova che la nostra azione politica sta andando nella direzione giusta.
«Tuttavia, il nostro impegno non si ferma qui. Proprio perché siamo parte integrante di questa maggioranza, sentiamo la responsabilità di monitorare gli sforzi programmatici già messi in atto dall’amministrazione Cacciotto. In coerenza con la rapidità dimostrata nella pianificazione, chiediamo ora un passo ulteriore. La nostra proposta politica è che si utilizzino le risorse derivanti dall’avanzo di bilancio per attuare con concreta rapidità le previsioni contenute nel PEBA. È fondamentale trasformare la programmazione in cantieri e interventi reali, destinando fondi certi per garantire un’accessibilità immediata a tutta la nostra comunità. Abbiamo bisogno di trasformare gli intenti in realtà tangibili attraverso investimenti certi e dedicati al sociale. La città non ha bisogno di polemiche, ma di risorse concrete per costruire una Alghero davvero accessibile. Le buone prassi che stiamo portando nel governo della nostra città vanno esattamente in questa direzione» chiudono Anna Arca Sedda e Gianni Occhioni.
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