AvS Alghero rilancia sull’accessibilità

.

Come già chiarito, il regolamento mette finalmente al centro la persona e l’adozione di accomodamenti ragionevoli nello spazio pubblico. La nostra visione punta a superare le barriere fisiche e sociali che da troppo tempo limitano la vita dei cittadini. La Commissione non è un ostacolo, ma un presidio di trasparenza per garantire che il diritto alla mobilità sia gestito con la massima attenzione, in linea con la nostra visione di inclusione. Come gruppo - puntualizzano Anna Arca Sedda e Gianni Occhioni - riteniamo che il punto cruciale, tuttavia, non sia mai la polemica sterile. Infatti, questo regolamento si inserisce coerentemente nel solco del percorso già intrapreso con l’adozione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), che abbiamo fortemente voluto come strumento di valorizzazione dell’uguaglianza e di abbattimento delle barriere fisiche e sociali. Vedere questi atti prendere forma è la prova che la nostra azione politica sta andando nella direzione giusta.



