S.A. 14:51 Parte il primo volo Alghero Cagliari Olbia Per entrambe le rotte sono previste due frequenze settimanali, operative ogni lunedì e venerdì, così da garantire maggiore flessibilità e comodità ai passeggeri in viaggio sull’isola. Dal 4 luglio 2026 partiranno anche i nuovi voli tra Cagliari e Lamezia Terme



ALGHERO - Attivi da oggi i nuovi collegamenti aerei interni in Sardegna, offrendo voli diretti tra Alghero e Cagliari e tra Cagliari e Olbia. Per entrambe le rotte sono previste due frequenze settimanali, operative ogni lunedì e venerdì, così da garantire maggiore flessibilità e comodità ai passeggeri in viaggio sull’isola. Inoltre, dal 4 luglio 2026 partiranno anche i nuovi voli tra Cagliari e Lamezia Terme, disponibili nei giorni di martedì e sabato.



Il volo da Alghero parte alle 12.10 e arriva a Cagliari alle 12.40; riparte dal capoluogo alle 15.40 e arriva al Riviera del Corallo alle 16.10.

Il collegamento da Cagliari parte alle 13.20 e arriva ad Olbia alle 13.50; riparte dal Costa Smeralda alle 14.30 e arriva ad Elmas alle 15.



I passeggeri di un volo interno possono accedere gratuitamente al Fast Track presso gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia, usufruendo di un percorso dedicato ai controlli di sicurezza che consente di ridurre i tempi di attesa e rendere più rapido l’accesso all’area imbarchi; l’iniziativa, richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna e accolta dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia, è finalizzata a rendere più agevoli ed efficienti le procedure aeroportuali per i passeggeri dei collegamenti interni.