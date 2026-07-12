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Cor 13:04
Anpi: solidarietà per Mahmoud Idrissa Boune
Dopo gli attacchi, la sezione di Alghero “Marisa Musu” esprime piena solidarietà a Mahmoud Idrissa e sarà sempre a fianco di chi lotta per la libertà, l’uguaglianza e la dignità di ogni persona
Anpi: solidarietà per Mahmoud Idrissa Boune

ALGHERO - «Nei giorni scorsi abbiamo accolto con vivo interesse e piacere il giuramento di fedeltà alla Repubblica di Mahmoud Idrissa Boune, maliano, residente ad Alghero dal 2013, a conclusione del lungo e articolato percorso per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Ora apprendiamo che la capogruppo di AVS in Consiglio comunale Anna Arca Sedda ha rilasciato una nota stampa nella quale denuncia pubblicamente una nutrita serie di insulti rivolti sui social al neo-cittadino da parte dei consueti diffusori di odio. Con profondo fastidio e nausea abbiamo anche preso visione dei post comparsi su facebook, il cui contenuto si commenta da sé, in larga parte mascherati da falsi profili o avvolti dall’anonimato come si conviene ai vigliacchi, presumibilmente incoraggiati dai proclami razzisti di ex generali e dai deliri velenosi dell’orda nera sciaguratamente tollerata e non adeguatamente contrastata dalle stesse istituzioni repubblicane». Così la sezione ANPI di Alghero "Marisa Musu" esprime piena solidarietà a Mahmoud Idrissa e sarà sempre a fianco di chi lotta per la libertà, l’uguaglianza e la dignità di ogni persona, valori fondamentali affermati dalla nostra Costituzione democratica nata dalla Resistenza al nazifascismo.

10:07
«Basta odio e denigrazione sui social»
Anna Arca Sedda, AvS Alghero: «È intollerabile che, nel 2026, si debba ancora assistere a forme di odio così subdole, basate su pregiudizi che mirano a colpire la dignità delle persone anziché favorire un costruttivo dibattito sull’integrazione, pilastro fondamentale di ogni società civile»
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