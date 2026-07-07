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Continuità territoriale: numeri record per Aeroitalia
Gaetano Intrieri, Amministratore delegato Aeroitalia: +52% di voli nei mesi di maggio e giugno, luglio continua la crescita con dati impressionanti
Continuità territoriale: numeri record per Aeroitalia

ALGHERO - I risultati raggiunti da Aeroitalia sulle rotte di continuità territoriale aerea per la Sardegna nei mesi di maggio e giugno 2026 sono senza precedenti e confermano il ruolo centrale dell’azienda per la mobilità dell’Isola. Rispetto allo stesso periodo del 2025, si nota un deciso balzo in avanti: sono stati, infatti, operati 4.002 voli sulle rotte della continuità territoriale trasportando ben 516.205 passeggeri. 
Un aumento tangibile rispetto alle performance dell’anno precedente, quando nei due mesi in esame si erano registrati 2.640 voli e 371.720 passeggeri movimentati. L’incremento registrato è significativo: il numero di voli è salito del 52% e i passeggeri trasportati sono aumentati del 39% rispetto al 2025.
Inoltre, i dati relativi ai primi cinque giorni di luglio 2026 confermano il trend positivo: rispetto allo stesso periodo del 2025, i voli operati sono aumentati del 58% (passando da 232 a 366), mentre i passeggeri imbarcati risultano in crescita del 63% (da 31.217 a 50.955).

«Tale crescita, sia nei movimenti che nei passeggeri trasportati, rappresenta una chiara testimonianza dell’importanza strategica e dell’impegno costante di Aeroitalia nel servizio di continuità territoriale».
Va sottolineato che, a fronte della mole dei voli operati, il tasso di ritardi e di cancellazioni si è mantenuto su livelli estremamente contenuti, risultando pari al 1,85% rispetto al volume complessivo del servizio.
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