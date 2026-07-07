Cor 8:22 Continuità territoriale: numeri record per Aeroitalia Gaetano Intrieri, Amministratore delegato Aeroitalia: +52% di voli nei mesi di maggio e giugno, luglio continua la crescita con dati impressionanti



Inoltre, i dati relativi ai primi cinque giorni di luglio 2026 confermano il trend positivo: rispetto allo stesso periodo del 2025, i voli operati sono aumentati del 58% (passando da 232 a 366), mentre i passeggeri imbarcati risultano in crescita del 63% (da 31.217 a 50.955).

«Tale crescita, sia nei movimenti che nei passeggeri trasportati, rappresenta una chiara testimonianza dell’importanza strategica e dell’impegno costante di Aeroitalia nel servizio di continuità territoriale». Va sottolineato che, a fronte della mole dei voli operati, il tasso di ritardi e di cancellazioni si è mantenuto su livelli estremamente contenuti, risultando pari al 1,85% rispetto al volume complessivo del servizio. Un aumento tangibile rispetto alle performance dell’anno precedente, quando nei due mesi in esame si erano registrati 2.640 voli e 371.720 passeggeri movimentati. L’incremento registrato è significativo: il numero di voli è salito del 52% e i passeggeri trasportati sono aumentati del 39% rispetto al 2025. ALGHERO - I risultati raggiunti da Aeroitalia sulle rotte di continuità territoriale aerea per la Sardegna nei mesi di maggio e giugno 2026 sono senza precedenti e confermano il ruolo centrale dell’azienda per la mobilità dell’Isola. Rispetto allo stesso periodo del 2025, si nota un deciso balzo in avanti: sono stati, infatti, operati 4.002 voli sulle rotte della continuità territoriale trasportando ben 516.205 passeggeri.