Cor 15:12 Spaccio a Sassari, nei guai 33enne L’intervento è avvenuto tra via La Marmora e via Abbadu, dove gli operatori della Squadra Volante hanno notato un uomo assumere un atteggiamento ritenuto sospetto, decidendo pertanto di procedere ad un controllo di polizia



L’intervento è avvenuto tra via La Marmora e via Abbadu, dove gli operatori della Squadra Volante hanno notato un uomo assumere un atteggiamento ritenuto sospetto, decidendo pertanto di procedere ad un controllo di polizia.

Alla vista degli agenti, il malvivente si è dato alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire quattro dosi di cocaina, confezionate e verosimilmente destinate all’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti con una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati sequestrati un bilancino di precisione, una somma di denaro contante costituita da banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento delle dosi, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio, nonché una modica quantità di hashish. Al termine delle attività di rito, il trentatreenne è stato accompagnato presso la Questura per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento e successivamente denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

SASSARI - Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto predisposti nel centro storico di Sassari, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 33 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990.