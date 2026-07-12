Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 15:12
Spaccio a Sassari, nei guai 33enne
L’intervento è avvenuto tra via La Marmora e via Abbadu, dove gli operatori della Squadra Volante hanno notato un uomo assumere un atteggiamento ritenuto sospetto, decidendo pertanto di procedere ad un controllo di polizia
Spaccio a Sassari, nei guai 33enne

SASSARI - Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto predisposti nel centro storico di Sassari, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 33 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990. L’intervento è avvenuto tra via La Marmora e via Abbadu, dove gli operatori della Squadra Volante hanno notato un uomo assumere un atteggiamento ritenuto sospetto, decidendo pertanto di procedere ad un controllo di polizia.

Alla vista degli agenti, il malvivente si è dato alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire quattro dosi di cocaina, confezionate e verosimilmente destinate all’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti con una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati sequestrati un bilancino di precisione, una somma di denaro contante costituita da banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento delle dosi, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio, nonché una modica quantità di hashish. Al termine delle attività di rito, il trentatreenne è stato accompagnato presso la Questura per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento e successivamente denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
10/7/2026
Truffa al telefono ad anziana algherese: fermati a Sassari
Mediante il raggiro telefonico, la vittima è stata indotta a raccogliere tutti i gioielli in oro in suo possesso, del valore di circa 8.000 euro, insieme alla somma contante di 3.500 euro
2/7Operatore ecologico si droga durante il servizio
1/7Alghero in tilt: luce internet a singhiozzo
26/6Studente salvato dal suicidio sul Ponte Rosello
23/6Fuga di gas ad Alghero: allarme
23/6Santissima Annunziata, crolla il cornicione
15/6Truffa da 200mila euro ai danni di un anziano
10/6Coca in tasca e scappa dal posto di blocco
2/6Alghero per Gaza: militari israeliani in vacanza
30/5Escalation di attentati, interviene il Vescovo
29/5«Una notte di mafia ad Alghero: i fatti parlano»
« indietro archivio cronaca nera »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)