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S.A. 13:04
Torna il Sailing School Day ad Alghero
Lo Yacht Club Alghero si prepara a vivere il suo Sailing School Day 2026, una settimana di attività dentro e fuori dal mare per continuare a cementare legami e condividere momenti ed esperienze. Si parte il 20 luglio e si terminerà venerdì 24 luglio
Torna il Sailing School Day ad Alghero

ALGHERO - Torna il Sailing School Day, l’appuntamento dello Yacht Club Alghero che "si dedica" una settimana di attività dentro e fuori dal mare per creare un momento di condivisione e con iscritti, famiglie e città. Lo Yacht Club Alghero si prepara a vivere il suo Sailing School Day 2026, una settimana di attività dentro e fuori dal mare per continuare a cementare legami e condividere momenti ed esperienze. Si parte il 20 luglio e si terminerà venerdì 24 luglio con la giornata conclusiva di festa e premiazioni.

Gli iscritti si cimenteranno con piccole regate con le quali si misureranno tra loro praticando lo sport della vela mettendosi alla prova divertendosi. Tornando alla sera di venerdì 24 luglio ci sarà la festa finale al Club, con la premiazione e un momento conviviale che coinvolgerà non solo i ragazzi che prenderanno parte alla settimana del 20 luglio, ma anche tutti i bambini e ragazzi che hanno frequentato la scuola vela a partire dal mese di giugno.

«Per lo YCA questo appuntamento è importante – ha spiegato il presidente del sodalizio velico algherese, Pierpaolo Carta.Nell’anno dell’ottantesimo compleanno della nostra scuola vela, la serata conclusiva rappresenta un appuntamento importante perché consente a tutto il direttivo di ritrovarsi e condividere un’esperienza collettiva che consente di conoscerci anche al di fuori delle normali attività in mare».
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