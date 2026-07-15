S.A. 15:00 Due giovani rugbisti algheresi in Irlanda I due giovani talenti dell’Amatori Rugby Alghero volano nel tempio del rugby mondiale per tre settimane di sport intensivo e studio della lingua inglese con il programma Leinster



ALGHERO – Il futuro del rugby algherese passa per i campi verdi dell’Irlanda. Due giovani e promettenti atleti dell’Amatori Rugby Alghero, Francesc Marra Ros e Riccardo Moro, sono attualmente protagonisti di un’entusiasmante esperienza formativa e sportiva a Dublino. I due ragazzi stanno infatti frequentando il prestigioso college presso l’UCD (University College Dublin), all’interno del rinomato programma internazionale "Play Rugby and Learn English Leinster".



Francesc Marra Ros, colonna portante dell’Under 14 e pronto al salto nella categoria Under 16, e Riccardo Moro, fresco reduce dall’Under 12 e prossimo all’ingresso nell’Under 14, rappresentano l’orgoglio della "cantera" della compagine algherese. La loro avventura si sviluppa sull’arco di tre settimane intense, strutturate per garantire una crescita a 360 gradi: le prime due settimane vedono l’alternarsi di lezioni di inglese intensivo e sessioni di allenamento sul campo, mentre l’ultima settimana sarà interamente dedicata al rugby intensivo d’alto livello.



Il palcoscenico dell’UCD offre ai ragazzi un contesto internazionale unico nel suo genere. Il camp è infatti frequentato da giovanissimi rugbisti, dai 12 anni in su, provenienti da ogni nazione d’Europa. Questo crea un ambiente multiculturale ideale sia per il perfezionamento linguistico che per il confronto tecnico. Gli allenamenti, guidati da tecnici federali qualificati, sono suddivisi rigorosamente per categorie di età, coinvolgendo le selezioni Under 14/16 e Under 16/18. Per l’Amatori Rugby Alghero, questa partecipazione testimonia in modo tangibile la centralità dello sviluppo giovanile nei programmi del club, confermando come lo sport sia prima di tutto un formidabile veicolo di crescita personale, di integrazione europea e di amicizia oltre i confini nazionali.