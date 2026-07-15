S.A. 14:11

Secal, approvato il Bilancio

L’Assemblea ha approvato il bilancio che, per il secondo anno consecutivo, chiude i conti in utile. Rottamazione Quinquies fino al 24 luglio e prenotazione online degli appuntamenti



Nell’ottica di rendere sempre più semplice l’accesso ai servizi offerti da Secal, la società, come comunicato nei giorni scorsi, ha inoltre implementato un nuovo software dedicato alla gestione della Rottamazione Quinquies, finalizzato a semplificare e velocizzare le procedure per la definizione agevolata dei carichi tributari. La procedura potrà essere attivata fino al prossimo 24 luglio. Accedendo al sito internet di Secal e autenticandosi tramite SPID, i contribuenti potranno consultare la propria posizione tributaria attraverso l’apposita sezione dedicata alla definizione agevolata e verificare gli eventuali carichi rottamabili, con la possibilità di aderire al piano di rateizzazione previsto dalla normativa, fino a un massimo di 36 rate.



Il servizio, che riprende una modalità operativa già adottata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riguarda il pagamento della TARI relativa agli anni dal 2016 al 2018 e all’annualità 2024, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra le novità introdotte, sempre al fine di rendere più rapide ed efficienti le procedure amministrative e, allo stesso tempo, di agevolare la cittadinanza attraverso servizi sempre più accessibili e digitali, figura inoltre il nuovo servizio di prenotazione online degli appuntamenti con gli uffici di Secal. Attraverso il sito internet della società, inserendo il proprio indirizzo e-mail, sarà possibile fissare un appuntamento per ricevere assistenza e informazioni in materia di tributi gestiti dalla società con sede a Sant’Anna.

ALGHERO - Nella giornata di lunedì 13 luglio, si è riunita l’Assemblea di Secal Srl, società partecipata del Comune di Alghero che gestisce le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’Ente. Erano presenti il sindaco Raimondo Cacciotto, in rappresentanza del socio unico Comune di Alghero, il Consiglio di amministrazione composto dal presidente Antonio Piras e dai consiglieri Giovanni Idda e Manuela Paolino, il dirigente comunale Pietro Nurra e il sindaco unico dell’organo di controllo, Marco Spirito. L’Assemblea ha approvato il bilancio che, per il secondo anno consecutivo, chiude i conti in utile.