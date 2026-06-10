S.A. 19:01 Voucher per la formazione dei liberi professionisti Il contributo, erogato come sovvenzione a fondo perduto, è modulato in base al reddito del professionista, con un sostegno che va da un minimo di 2 mila euro fino a un massimo di 4 mila euro





Il contributo, erogato come sovvenzione a fondo perduto, è modulato in base al reddito del professionista, con un sostegno che va da un minimo di 2 mila euro fino a un massimo di 4 mila euro. L’importo cresce per le fasce di reddito più basse e si riduce progressivamente al crescere del reddito, fino all’esclusione per quelli superiori agli 85 mila euro. I voucher potranno essere utilizzati con grande flessibilità, anche per più percorsi formativi, entro il 31 dicembre 2028. La formazione finanziata comprende percorsi erogati da soggetti qualificati come università, scuole, enti di formazione e ordini professionali, con l’obiettivo di garantire opportunità concrete e di qualità per l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze. CAGLIARI - La Regione Sardegna investe nel futuro dei liberi professionisti con una misura dedicata alla crescita delle competenze e al rafforzamento del lavoro autonomo. Con uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, approvato nell’ambito della legge di bilancio, l’Assessorato del Lavoro promuove un intervento concreto a sostegno delle libere professioni intellettuali presenti sul territorio regionale. La misura introduce un sistema di voucher formativi per favorire la partecipazione a percorsi di aggiornamento, specializzazione e rafforzamento delle competenze tecniche, digitali e trasversali.