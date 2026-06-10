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S.A. 8:29
Tirocini e borse lavoro ad Alghero
Il progetto prevede l’attivazione di tirocini e borse lavoro della durata compresa tra tre e sei mesi, con un’indennità di partecipazione, destinati a giovani NEET, giovani impegnati nel sociale, studenti e laureati in discipline sociali, sanitarie e sportive, oltre a persone con disabilità certificata
Tirocini e borse lavoro ad Alghero

ALGHERO - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare ai tirocini del progetto “T.A.P.P.A. al mare”
(Turismo Accessibile Partecipazione e Promozione Alghero), il progetto promosso dal Comune di
Alghero nell’iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna “L’Isola che Accoglie: Turismo accessibile e inclusivo in Sardegna”, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. Partecipano in quanto co- gestori la Cooperativa sociale Ecotoni Onlus e l’APS Anemone.

Il progetto prevede l’attivazione di tirocini e borse lavoro della durata compresa tra tre e sei mesi, con un’indennità di partecipazione, destinati a giovani NEET, giovani impegnati nel sociale, studenti e laureati in discipline sociali, sanitarie e sportive, oltre a persone con disabilità certificata. I partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze relazionali e professionali attraverso attività che spaziano dall’accoglienza di ospiti con disabilità presso le spiagge accessibili del Comune di Alghero ai laboratori esperienziali, dalle attività sportive e di animazione al censimento delle strutture ricettive accessibili e inclusive, fino alla progettazione di contenuti digitali, comunicazione web e produzioni audiovisivi. Sono inoltre previsti corsi certificati in materia di sicurezza sul lavoro, primo soccorso, BLSD e HACCP.

«T.A.P.P.A. al mare rappresenta un investimento concreto sulle persone e sul futuro del territorio, dove l’accessibilità non è una concessione ma un diritto delle persone, e realizza quel valore aggiunto che qualifica la proposta turistica territoriale – sottolineano i promotori del progetto –. Attraverso il turismo accessibile si creano nuove opportunità di inclusione, occupazione e partecipazione sociale, valorizzando le capacità e il contributo di ciascuno». Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente via e-mail entro l’11 giugno 2026 all’indirizzo: spiaggiafacilealghero@gmail.com.
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