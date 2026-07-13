Cor 16:14 Tania Decortes assessora a Sassari Il Partito Progressista desidera ringraziare Lalla Careddu per il lavoro svolto in questi due anni. Al suo posto l’avvocata sassarese: oggi la firma delle deleghe



SASSARI - Tania Decortes è la nuova assessora alle Politiche, servizi di Coesione sociale e pari opportunità. Questa mattina, 13 luglio, il sindaco Giuseppe Mascia, una volta ricevute le dimissioni ufficiali dell’ex assessora Lalla Careddu, ha nominato nuova assessora, con le stesse deleghe. Tania Decortes, coordinatrice provinciale del Partito Progressista, è avvocata penalista e si occupa prevalentemente di procedimenti penali, procedimenti minorili e diritto di famiglia.



Soddisfazione da parte del gruppo dei progressisti. «Al Sindaco la nostra solidarietà per gli attacchi strumentali ricevuti in questi giorni sui social. Giuseppe Mascia non difetta di autorevolezza e capacità di direzione politica, qualità che sono alla base di un rapporto che non ci stanchiamo di alimentare dalla primissima ora del progetto politico che lui impersona. I Progressisti non hanno mai fatto mancare al Sindaco sincerità, lealtà, senso di responsabilità e piena trasparenza a cui il Sindaco ha sempre corrisposto, condividendo con noi tutte le scelte, comprese le più delicate».



«Con l’ingresso in giunta di Tania Decortes da una parte si rinnova il rapporto di fiducia tra il Sindaco ed i progressisti (che in questi anni è andato consolidandosi soprattutto grazie all’impegno costante del gruppo consiliare); dall’altra si definiscono agli occhi di tutti i nuovi assetti interni. La definizione delle nuove gerarchie del Partito a livello locale era l’elemento fondamentale che mancava per rilanciare il nostro ruolo tra la gente e nella coalizione di centro sinistra in un rapporto di leale collaborazione con tutti gli alleati e di reciproco rispetto. Per rilanciare la nostra attività riapriremo presto una sede politica, purtroppo chiusa da tempo, per caratterizzare all’insegna della partecipazione popolare e del coinvolgimento dei più giovani il nostro lavoro».