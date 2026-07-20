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La poesia di Niccolò Fabi incanta Cabras

La poesia di Niccolò Fabi ha incontrato ieri sera il pubblico delle grandi occasioni in Pratza de Is Ballus, a San Giovanni di Sinis. Un concerto intenso e coinvolgente, inserito nel cartellone de “I Giganti dell’Arte 2026”, la rassegna promossa dalla Fondazione Mont’e Prama, e realizzato in collaborazione con Dromos Festival

CABRAS - Attento, partecipe e raccolto nei momenti più intimi, il pubblico ha accompagnato il cantautore romano lungo un viaggio musicale fatto di parole, emozioni e riflessioni. Un dialogo continuo tra il palco e la piazza, scandito da frequenti battimani e da una partecipazione cresciuta brano dopo brano, fino a trasformarsi in un grande canto collettivo.

Ad aprire la serata è stato il cantautore Alberto Bianco, accompagnato sul palco da Roberto "Bob" Angelini. Un’introduzione raffinata e coerente con l’atmosfera del concerto, che ha preparato il pubblico all’arrivo di Niccolò Fabi.

I due musicisti hanno poi affiancato il cantautore romano insieme a Filippo Cornaglia, Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, questi ultimi coinvolti anche nella registrazione del suo più recente album. Con la band, Fabi ha attraversato quasi trent’anni di carriera, alternando i brani più recenti ad alcune delle pagine più amate del suo repertorio.

Il concerto si è aperto con La promessa, seguito da Non vale più, Amori con le ali, Nel blu e Mimosa. La scaletta ha quindi lasciato spazio a canzoni come Una somma di piccole cose, Casa di Gemma, L’amore capita, Nessuna battaglia, Attesa inaspettata e Solo un uomo. Particolarmente intensi i momenti nei quali Fabi è rimasto solo sul palco per interpretare Al cuore gentile, Milioni di giorni e Parti di me, restituendo alla piazza la dimensione più essenziale e intima della sua scrittura. Nella seconda parte, con Io sono l’altro, Oriente, Scotta, Vince chi molla e Una mano sugli occhi, il concerto ha assunto un ritmo sempre più corale. Su Costruire, una delle canzoni più amate del cantautore, le voci del pubblico si sono unite a quella dell’artista per quasi tutta la durata del brano. Con Una buona idea la platea si è invece alzata in piedi, trasformando Pratza de Is Ballus in uno spazio di musica e danza.