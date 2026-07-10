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Dall’11 al 19 luglio ritorna Stintino Jazz

Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione propone un calendario articolato che unisce musica classica, jazz, recital, lezioni-concerto e appuntamenti pensati anche per i più piccoli



Il programma prenderà il via sabato 11 luglio, alle 21 nella sala conferenze del MuT, con Viva España! - Divertimento musicale", interpretato da Silvia Felisetti, voce, e Davide Burani, arpa. Domenica 12, alle 19 alla Pelosetta, spazio a Wandissimamente vostra! - Omaggio a Wanda Osiris, ancora con Silvia Felisetti e Davide Burani. Lunedì 13, alle 21 al MuT, sarà la volta di A los maestros, con Fabio Furia al bandoneon e Alessandro Deiana alla chitarra. Martedì 14 sono previsti due appuntamenti: alle 11, sempre al MuT, per il Centro estivo, Ma mère l’Oye di Ravel raccontata ai bambini con il Duo LABohème; alle 21 Historical Songbook, nella sala conferenze del MuT, lezione-concerto con Roberto Spadoni e lo Stintino Jazz Ensemble.



Mercoledì 15 luglio, alle 21.30 al Porto Vecchio, il Blue Note Jazz Ensemble proporrà Skylark. Giovedì 16 luglio, alle 11 nella sala conferenze del MuT, nuovo appuntamento per il Centro estivo con I fantaviaggi di Giovannino Perdigiorno, a cura dell’Ensemble LaBohème. Venerdì 17 luglio, alle 21 al MuT, è in programma il concerto finale dei seminari di Canto Jazz. Sabato 18 luglio, alle 21 nella sala conferenze del MuT, il pianista Roberto Piana sarà protagonista del recital Ponti sonori: dall’Italia al Sud America. La chiusura della rassegna è prevista domenica 19 luglio, alle 22 al Porto Vecchio, con Dixie! Un racconto jazz, con Michele Vargiu, testi e voce narrante, e il Dixie Ensemble.

STINTINO - Stintino si prepara ad accogliere la nuova stagione di Stintino Jazz&Classica, la rassegna di concerti e masterclass promossa dall’Associazione LABohème, in programma dal 11 al 19 luglio, in collaborazione con Comune di Stintino, Fondazione di Sardegna e MuT - Museo della Tonnara. Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione propone un calendario articolato che unisce musica classica, jazz, recital, lezioni-concerto e appuntamenti pensati anche per i più piccoli. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti fino a esaurimento posti. Accanto ai concerti, dal 13 al 17 luglio si svolgerà il seminario di Canto Jazz con la docente Giulia Grigoletto Lorvich, accompagnata al pianoforte da Mariano Tedde. Il percorso formativo si concluderà con il concerto finale dei seminari di Canto Jazz, in programma il 17 luglio alle 21 nella sala conferenze del MuT.