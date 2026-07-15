S.A. 10:40 JazzAlguer ospita i Musici di Guccini Proseguono i concerti a Lo Quarter all’interno del cartellone della nona edizione di JazzAlguer. Appuntamento venerdì 17 luglio



ALGHERO - Venerdì 17 luglio alle 21.30 a Lo Quarter saliranno sul palco I Musici di Francesco Guccini per il nono appuntamento del ricco cartellone di JazzAlguer, l’apprezzata rassegna organizzata dalla Bayou Club Events giunta alla nona edizione. Proseguono i concerti a Lo Quarter all’interno del cartellone della nona edizione di JazzAlguer. Dopo l’apertura degli appuntamenti sul palco nel cuore della città vecchia, affidato alla splendida e potente voce di Karima, si prosegue venerdì 17 luglio con i Musici di Francesco Guccini. Un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana. I leggendari Musici di Francesco Guccini tornano sul palco per regalare al pubblico la magia di un repertorio senza tempo, eseguito dalle mani di chi ha contribuito a scriverne la storia.



A guidarci in questa avventura musicale saranno Flaco Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni) ed Ellade Bandini (batteria), colonne portanti del suono inconfondibile di Guccini (è ormai noto che Francesco portava le canzoni in studio "chitarra e voce" e le consegnava nelle loro sapienti mani...). A completare l’ensemble, il giovane e talentuoso Giacomo Marzi al basso. Un’occasione unica per rivivere le atmosfere, le melodie e le emozioni delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, in un concerto che celebra la poesia e la musica d’autore.



La nona edizione di #JazzAlguer è promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero Alghero Turismo e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.