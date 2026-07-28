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Circolo del Mare Fertilia ai Mondiali Snipe 2026

Prosegue il rilancio dell’attività sportivaIl Circolo del Mare di Fertilia sarà rappresentato al Campionato del Mondo della classe Snipe, in programma dal 19 al 26 settembre a Mahón, nell’isola di Minorca (Spagna)

La partecipazione al Mondiale da parte dell’equipaggio del Circolo del Mare di Fertilia conferma la volontà di investire nella crescita dell’attività agonistica e nella valorizzazione dei propri atleti. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rilancio del circolo avviato dal direttivo guidato dal presidente Armando Meloni, che negli ultimi anni ha progressivamente intensificato l’attività sportiva e associativa. Ne è stata una dimostrazione il successo del Trofeo San Marco 2026, tornato protagonista nel calendario velico del territorio con la partecipazione di 24 imbarcazioni tra derive e vele latine. Una manifestazione che ha riportato in mare numerosi equipaggi e richiamato tanti appassionati, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti della vela nel nord-ovest della Sardegna.





Grande attenzione è riservata anche alla formazione delle nuove generazioni. La Scuola Vela del Circolo del Mare, infatti, continua a rappresentare uno dei punti cardine dell’attività sociale, offrendo durante tutto il periodo estivo corsi dedicati a bambini e ragazzi, con servizi pensati anche per le famiglie, come la navetta da Alghero e Sassari. L’obiettivo è quello di trasmettere non soltanto le competenze tecniche della navigazione, ma anche i valori che da sempre caratterizzano la vela, come il rispetto, l’autonomia, lo spirito di squadra e l’amore per il mare, contribuendo alla crescita di nuovi velisti e al rafforzamento del movimento velico del territorio.





La partecipazione al Campionato del Mondo rappresenta quindi non soltanto un importante traguardo sportivo per l’equipaggio, ma anche il simbolo di un circolo che torna a investire nello sport, nella formazione dei giovani e nella promozione della cultura del mare. Un percorso di crescita che il Circolo del Mare di Fertilia intende proseguire, consolidando il proprio ruolo come punto di riferimento della vela nel territorio.

ALGHERO - A portare i colori del circolo saranno Alessandro Balzani e Giuseppe Marras della squadra agonistica che rappresenta Fertilia nel circuito nazionale della classe Snipe, partecipando con continuità alle principali regate organizzate in tutta Italia. Lo Snipe è una delle classi veliche internazionali più prestigiose e longeve, tanto che il Campionato del Mondo non è una manifestazione aperta, ma una competizione alla quale si accede secondo i criteri di selezione previsti dalla SCIRA, l’associazione internazionale della classe.