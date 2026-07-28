Cor 10:10 Morning - raga sul Colle del Balaguer Attraverso la musica, Mauro Uselli risveglia la memoria storica e affettiva di spazi naturali e urbani straordinari, restituendoli alla comunità sotto una luce nuova e suggestiva



ALGHERO - E’ andato in scena domenica 26 luglio al Colle del Balaguer il concerto –performance "Morning –raga", ideato da Mauro Uselli in duo con l’artista Gian Giacomo Carta, evento che rientra nel Calendario della Fondazione Alghero- estate 2026. Anche questa volta il pubblico ha assistito ad un evento unico nel suo genere, contemplativo ma al tempo stesso motivazionale. Caratteristiche della musica orientale di Uselli che rispetta la tradizione dei raga ma ne esalta lo spirito. L’evento, tenutosi nella splendida cornice del Colle del Balaguer, ha confermato la straordinaria efficacia di un format capace di fondere arte, territorio e spiritualità. Protagonisti della mattinata l’artista Mauro Uselli, figura di spicco tra i bansuristi del panorama occidentale, e il percussionista Giangiacomo Carta alle tabla, che insieme, da anni, continuano a regalare emozioni.



Più che un semplice concerto, l’appuntamento si è rivelato un vero e proprio percorso di profonda meditazione collettiva. La musica hindostana, per sua natura legata ai cicli del giorno e agli stati d’animo, ha trovato la sua massima espressione nelle prime ore del mattino.Il dialogo timbrico tra il flauto in bambù (bansuri) di Uselli e le articolate strutture ritmiche delle tabla di Carta ha guidato il pubblico in uno stato di intima contemplazione. Le vibrazioni sonore si sono fuse armonicamente con il silenzio della natura e la bellezza del panorama, trasformando l’ascolto in un’esperienza sensoriale e spirituale completa, focalizzata sulla ricerca interiore.



L’intero progetto nasce dalla sensibilità del suo ideatore, Mauro Uselli. Concependo queste esecuzioni all’alba, l’artista compie una precisa scelta poetica e culturale: mettere in luce i luoghi più cari e identitari agli algheresi. Attraverso la musica, Uselli risveglia la memoria storica e affettiva di spazi naturali e urbani straordinari, restituendoli alla comunità sotto una luce nuova e suggestiva. Il Colle del Balaguer, panorama simbolo della città, è diventato così un teatro a cielo aperto, amplificando il legame profondo tra i cittadini, la propria terra e la musica meditativa. La risposta entusiasta degli appassionati sottolinea il crescente interesse per proposte culturali che privilegiano la qualità dell’ascolto e il rispetto dell’ambiente. "Morning raga" si conferma un format concertistico d’eccellenza, capace di coniugare l’alto profilo artistico delle musiche extraeuropee con la valorizzazione autentica del territorio algherese. Il prossimo appuntamento è fissato per l’8 agosto sempre al Colle del Balaguer. L’ingresso è libero.