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S.A. 20:51
Tennistavolo Sassari: confermate Ciobanu, Ortega, Garnova e Simon
Tennistavolo Sassari disputerà la A1 femminile. Restano nella squadra sassarese l’italo-cilena Daniela Ortega, le romene Irina Ciobanu e Teodora Simon e la russa Tatiana Garnova
Tennistavolo Sassari: confermate Ciobanu, Ortega, Garnova e Simon

SASSARI - Ben quattro giocatrici confermate nel Tennistavolo Sassari che disputerà la A1 femminile. Restano nella squadra sassarese l’italo-cilena Daniela Ortega, le romene Irina Ciobanu e Teodora Simon e la russa Tatiana Garnova. Un quartetto già affiatato che sarà ancora agli ordini del tecnico Provas Mondal.

Da ricordare che nella stagione passata il Tennistavolo Sassari era matricola e ha stupito il campionato conquistando i playoff scudetto. Ha perso poi la finale per il tricolore, ma contro la corazzata Castel Goffredo, che ha messo in bacheca il 23° scudetto.

Ora la società sassarese cerca uno o due rinforzi per completare l’organico e cercare di essere ancora protagonista nella massima serie femminile, come anticipa il coach Provas Mondal: «Con la società abbiamo deciso di mantenere una solida base dalla passata stagione che ha portato alla prima storica finale scudetto. Stiamo chiudendo altri accordi per rinforzare ulteriormente la squadra, nei prossimi giorni ci potrebbero essere importanti novità».
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