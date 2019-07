Condividi | Red 12:09 Il 27 luglio, è in programma il nuovo appuntamento mensile con i “Sabato al Ceas Lago Baratz”. Dalle 17.30 alle 19.30, chiunque e di qualsiasi età potrà cimentarsi in un´esperienza di yoga all´aperto, immerso nella natura A Baratz arriva lo yoga per tutti



SASSARI - Sabato 27 luglio, è in programma il nuovo appuntamento mensile con i “Sabato al Ceas Lago Baratz”. Dalle 17.30 alle 19.30, chiunque e di qualsiasi età potrà cimentarsi in un'esperienza di yoga all'aperto, immerso nella natura.



Sarà un’occasione in cui bambini ed adulti potranno fare un’originale attività, che mette insieme movimento, gioco, racconti e rilassamento, per stabilire un nuovo contatto con se stessi e con la natura, proprio accanto al lago. Si tratta di una pratica che permette di sviluppare l’uso dei sensi, l’equilibrio sico e mentale, la capacità di concentrazione, affrontare lo stress e stimolare la creatività e la curiosità.



L'incontro gratuito è destinato alle famiglie con persone con qualsiasi abilità fisica. L'attività, organizzata dal Settore Ambiente del Comune di Sassari, dal Ceas Lago Baratz, in collaborazione con la cooperativa Alea ricerca & ambiente mel ciclo "Sabato al Ceas!, sarà a cura dalla società Yoga&Natura. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare allo 079/533097 (Ceas Lago Baratz) o 347/6791906 (Paola), o inviare una e-mail all'indirizzo web ceas.baratz@comune.sassari.it.