Condividi | S.O. 19:13 Così il Sindaco di Alghero Mario Conosi accoglie la notizia dello sblocco delle risorse da parte del Cipe sulla 4 corsie, relative al primo lotto da Alghero a Olmedo sulla SS. 291 della Nurra. «4 Corsie, passo avanti importante»



ALGHERO - «Un passo avanti importante e concreto ottenuto lavorando in silenzio e senza clamori, in stretta collaborazione tra rappresentanti del territorio ed ognuno nel proprio ruolo». Così il Sindaco di Alghero Mario Conosi accoglie la notizia dello Commenti ALGHERO - «Un passo avanti importante e concreto ottenuto lavorando in silenzio e senza clamori, in stretta collaborazione tra rappresentanti del territorio ed ognuno nel proprio ruolo». Così il Sindaco di Alghero Mario Conosi accoglie la notizia dello sblocco delle risorse da parte del Cipe sulla 4 corsie , relative al primo lotto da Alghero a Olmedo sulla SS. 291 della Nurra. «Ora – conclude – bisogna proseguire con la medesima determinazione e il medesimo atteggiamento silenzioso e concreto per giungere al risultato che tutti auspichiamo».