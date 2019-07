Condividi | Red 21:22 Domani, dalle 8 fino al termine dei lavori, è previsto un intervento di pulizia e ripristino del decoro della spiaggetta sotto il ponte di Calabona, nel territorio comunale di Alghero. Previsto l´utilizzo di mezzi meccanici in un´area delimitata da segnaletica Lavori nella spiaggetta sotto il ponte di Calabona



ALGHERO – Domani, venerdì 26 luglio, dalle 8 fino al termine dei lavori, è previsto un intervento di pulizia e ripristino del decoro della spiaggetta sotto il ponte di Calabona, nel territorio comunale di Alghero. Nell'occasione, è previsto l'utilizzo di mezzi meccanici in un'area delimitata da segnaletica.



«L'attenzione è rivolta a tutti luoghi frequentati dai bagnanti, che seppur non definite spiagge urbane, vengono frequentate tutte le estati dai bagnanti, soprattutto algheresi», spiega l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis. E proprio dalle segnalazioni pervenute dagli abituali frequentatori della spiaggetta che l'Assessorato ha voluto andare incontro alle richieste.



Per domani, il Comune di Alghero invita i fruitori della spiaggia alla massima attenzione ed alla fattiva collaborazione. Una collaborazione Amministrazione-cittadini, per il bene della zona.