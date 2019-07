Condividi | A.S. 9:57 «E´ necessario infatti procedere alla progettazione esecutiva da parte dell’Anas e al successivo appalto entro la fine dell’anno, pena la perdita delle risorse. Mario Conoci si attivi per far accelerare la nomina del commissario» «Sulla 4 Corsie il sindaco batta un colpo»



«E' necessario infatti procedere alla progettazione esecutiva da parte dell’Anas e al successivo appalto entro la fine dell’anno, pena la perdita delle risorse. Confidiamo nel lavoro puntuale della deputata Deiana e dei parlamentari tutti del territorio. Il Sindaco non si limiti ai comunicati postumi, ma faccia sentire la sua voce con forza nelle sedi proprie perché c’è il serio rischio di perdere le risorse» concludono i tre consiglieri comunali di Alghero. Commenti ALGHERO - «Il Sindaco Conoci non stia così silenzioso e timido, soprattutto non si prenda meriti non suoi. Le risorse per la Sassari-Alghero assegnate nel 2015 dal governo di Centrosinistra sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019 con emendamento dello scorso dicembre. La ratifica deldi ieri è la diretta conseguenza di quel passaggio di legge».Le parole del sindaco di Alghero sullo sblocco dei fondi per il completamento della 4 Corsie , in cui parlava di «un passo avanti importante e concreto ottenuto lavorando in silenzio e senza clamori», lasciando intendere un qualche merito, ottengono il risultato opposto. Gabriella Esposito, Mario Bruno e Pietro Sartore chiedono piuttosto al sindaco «di attivarsi per far accelerare la nomina del commissario sulla base dello sblocca cantieri».«E' necessario infatti procedere alla progettazione esecutiva da parte dell’Anas e al successivo appalto entro la fine dell’anno, pena la perdita delle risorse. Confidiamo nel lavoro puntuale della deputata Deiana e dei parlamentari tutti del territorio. Il Sindaco non si limiti ai comunicati postumi, ma faccia sentire la sua voce con forza nelle sedi proprie perché c’è il serio rischio di perdere le risorse» concludono i tre consiglieri comunali di Alghero.