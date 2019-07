Condividi | Red 21:12 Mercoledì mattina, durante un servizio specifico di controllo predisposto dal Comando Compagnia di Isili, svolto con il personale della società E-Distribuzione, i militari denunciavano all´Autorità giudiziaria due persone del posto, per il reato furto aggravato continuato Furto di energia elettrica: doppia denuncia



NURRI - Prosegue senza sosta la lotta alle manomissioni di contatori di energia elettrica e della rete idrica, da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, che ogni giorno sono impiegati in un capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legge e al contrasto dei reati comuni. Questa volta, a finire tra le persone indagate sono due persone, un 34enne ed un 36enne, accusati di aver sottratto fraudolentemente energia elettrica.



Mercoledì mattina, durante un servizio specifico di controllo predisposto dal Comando Compagnia di Isili, svolto con il personale della società E-Distribuzione, i militari denunciavano all'Autorità giudiziaria due persone del posto, per il reato furto aggravato continuato. Nel corso dell'ispezione, un contatore di un esercizio commerciale, i Carabinieri hanno trovato, posizionato ad arte sopra l’apparecchio, un magnete che permetteva di rallentare la registrazione dei consumi.



Inoltre, l’attività dei militari di Isili ha consentito di accertare un allaccio abusivo del contatore di energia elettrica, tramite dei cavi posti dal proprietario di un’azienda agricola alla rete elettrica. Al momento, non è possibile quantificare il volume elettrico sottratto impropriamente alla società, ma le dovute verifiche sono in corso da parte degli operai. Il magnete, i cavi ed i contatori sono stati posti sotto sequestro. NURRI - Prosegue senza sosta la lotta alle manomissioni di contatori di energia elettrica e della rete idrica, da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, che ogni giorno sono impiegati in un capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legge e al contrasto dei reati comuni. Questa volta, a finire tra le persone indagate sono due persone, un 34enne ed un 36enne, accusati di aver sottratto fraudolentemente energia elettrica.Mercoledì mattina, durante un servizio specifico di controllo predisposto dal Comando Compagnia di Isili, svolto con il personale della società E-Distribuzione, i militari denunciavano all'Autorità giudiziaria due persone del posto, per il reato furto aggravato continuato. Nel corso dell'ispezione, un contatore di un esercizio commerciale, i Carabinieri hanno trovato, posizionato ad arte sopra l’apparecchio, un magnete che permetteva di rallentare la registrazione dei consumi.Inoltre, l’attività dei militari di Isili ha consentito di accertare un allaccio abusivo del contatore di energia elettrica, tramite dei cavi posti dal proprietario di un’azienda agricola alla rete elettrica. Al momento, non è possibile quantificare il volume elettrico sottratto impropriamente alla società, ma le dovute verifiche sono in corso da parte degli operai. Il magnete, i cavi ed i contatori sono stati posti sotto sequestro.